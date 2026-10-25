Ninh Bình mất ngôi đầu bảng do bàn thua ở phút bù giờ

Thầy trò HLV Arthur đã tái hiện lại kết quả của trận chung kết Cúp Quốc gia mùa bóng trước khi lại giành chiến thắng trước các cầu thủ chủ nhà Ninh Bình ở trận đấu muộn của vòng 5 V-League diễn ra vào tối 25-10.

Niềm vui của Cummings khi ghi bàn thắng cho đội khách ở phút bù giờ. Ảnh: MINH HOÀNG

Đó là trận thắng xứng đáng cho CLB Công an TPHCM qua cuộc đua sức bền bỉ ngay từ đầu trận, và sự kiên trì của họ đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng muộn của Cummings, đến ở phút bù giờ cuối cùng.

Không xa lạ gì nhau từ con người đến lối chơi, đôi bên nhập cuộc với thế trận tấn công cởi mở và liên tục gây vất vả cho hàng phòng ngự của nhau. Ninh Bình có phần tạo sức ép nhiều hơn trước vòng 16m50 của đối phương, nhưng sự vững vàng của hàng phòng ngự Công an TPHCM đã hạn chế nhiều tình huống tiếp cận gần khung thành thủ môn Lê Giang Patrik của các chân sút đội chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra cân bằng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng Công an TPHCM chủ động vận hành thế trận phòng ngự phản công chắc chắn, gây nhiều khó khăn cho các chân sút Ninh Bình. Lucas, Hoàng Đức, Friday liên tục thực hiện những cú sút cầu môn nguy hiểm nhưng không đánh bại được thủ môn Lê Giang. Từ giữa hiệp hai, hàng công của Ninh Bình tăng sức mạnh khi Tài Lộc vào thay Quốc Việt.

Ninh Bình đã có thế trận rất tốt nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Công an TPHCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Quảng thời gian cuối trận, đội khách đột ngột chuyển trạng thái qua các pha lên bóng phản công tốc độ dựa vào những cú bứt tốc của Olaha Mạnh Đức, Cummings. Phút 85, thủ môn Văn Lâm đã bị khuất phục từ cú dứt điểm của Yamga nhưng bàn thắng không được công nhận do có lỗi việt vị.

Đến phút 90 +4, may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi Cummings ghi bàn thắng quyết định đem 3 điểm quý giá về cho đội khách. Kết quả trên đã giúp Công an TPHCM đạt 10 điểm, gia nhập tốp 5.

KHÁNH VÂN