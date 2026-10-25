Đình Bắc vắng mặt ở Cúp C1 châu Á

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) sang Trung Quốc chuẩn bị cho trận gặp Shanghai Port tại AFC Champions League Elite 2026-2027. Ban huấn luyện đội bóng quyết định để chân sút này có thêm thời gian hồi phục thể lực sau lịch thi đấu dày đặc vừa qua.

Đình Bắc không sang Thượng Hải cùng CLB CAHN ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite. Ảnh: CAHN FC

CLB CAHN đã lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc đối đầu Shanghai Port vào ngày 27-10, thuộc lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không góp mặt trong danh sách.

Sự vắng mặt của Đình Bắc gây chú ý bởi anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027 trong trận CAHN hòa Thanh Hóa 1-1 ngày 22-10. Chân sút sinh năm 2004 đang dần lấy lại cảm giác ghi bàn và được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho đội bóng ở đấu trường châu lục.

Việc Đình Bắc không sang Trung Quốc không xuất phát từ một chấn thương mới. Sau thời gian liên tục thi đấu ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, tiền đạo này cần được điều chỉnh khối lượng vận động để bảo đảm thể trạng. Anh hiện có kế hoạch tập luyện riêng tại TPHCM cùng bác sĩ Trần Huy Thọ.

CLB CAHN lên đường sang Thượng Hải với mục tiêu giành điểm đầu tiên tại đấu trường này. Ảnh: CAHN FC

Từ cuối tháng 7 đến nay, Đình Bắc phải trải qua nhiều trận đấu với mật độ khá dày. Việc anh liên tục di chuyển, tập luyện và thi đấu khiến quá trình hồi phục thể lực giữa các trận bị rút ngắn. Vì vậy, khoảng nghỉ lần này được xem là cần thiết để cầu thủ 22 tuổi chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

Đối với CAHN, thiếu Đình Bắc là một bất lợi trong chuyến làm khách tại Trung Quốc. Sau hai trận đầu toàn thua trước Gamba Osaka và Kashima Antlers, đội bóng của HLV Mano Polking chưa giành được điểm nào tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite mùa này.

Cuộc đối đầu giữa CAHN và Shanghai Port diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-10 (giờ Việt Nam) trên sân Pudong Football Stadium. Đội khách CAHN cần giành kết quả tích cực để cải thiện vị trí và duy trì cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

KHÁNH VÂN