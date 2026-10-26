SLNA lên đỉnh, cuộc đua vô địch thêm khó lường

Vòng 5 V-League 2026-2027 khép lại với nhiều biến động trên bảng xếp hạng. Trong khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) bất ngờ vươn lên dẫn đầu, các ứng viên vô địch như Công an Hà Nội (CAHN, Ninh Bình và Hà Nội FC lại đồng loạt sảy chân.

CLB Công an TPHCM lên hạng 5 sau chiến thắng Ninh Bình. Ảnh: VPF

Khoảng cách giữa 6 đội đầu bảng sau vòng 5 V-League chỉ vỏn vẹn 1 điểm, khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường ngay từ giai đoạn đầu mùa.

SLNA thăng hoa, các ứng viên vô địch chững lại

Tâm điểm vòng 5 thuộc về SLNA khi đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trên sân Pleiku của HAGL. 3 điểm giành được giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn nâng tổng điểm lên 11 sau 5 trận, qua đó chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trước mùa giải, SLNA không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch do lực lượng thiếu những ngôi sao nổi bật. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đang tạo nên bất ngờ nhờ lối chơi gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Sau 5 vòng, SLNA vẫn bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Sự ổn định ấy giúp đội chủ sân Vinh trở thành hiện tượng đáng chú ý của mùa giải.

Trái ngược với SLNA, đội CAHN tiếp tục gây thất vọng khi bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay tại Hàng Đẫy. Sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng trước, thầy trò HLV Mano Polking rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, đội bóng ngành công an vẫn chưa thể tìm lại sự hiệu quả cần thiết.

SLNA bất ngờ chiếm đỉnh bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League. Ảnh: VPF

Hai trận liên tiếp đánh rơi điểm trên sân nhà khiến CAHN đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ đang bám đuổi quyết liệt.

Trong khi đó, Nam Định tận dụng tốt cơ hội để vươn lên vị trí thứ hai sau chiến thắng đậm 4-0 trên sân Đồng Nai. Đội bóng thành Nam cho thấy sự vượt trội trước tân binh đang gặp khó khăn, qua đó nâng tổng điểm lên 10. Với 11 bàn thắng sau 5 trận, Nam Định đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải và dần tìm lại sự tự tin.

Một bất ngờ khác xuất hiện tại Ninh Bình, nơi đội chủ nhà nhận thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM. Từng bất bại qua bốn vòng đầu tiên, Ninh Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà thăng tiến. Tuy nhiên, bàn thua ở phút bù giờ khiến đội bóng cố đô phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Ngược lại, chiến thắng quan trọng giúp Công an TP.HCM gia nhập nhóm cạnh tranh ngôi đầu với 10 điểm.

Cuộc đua phân hóa, nhóm cuối thêm áp lực

Hà Nội FC cũng trải qua vòng đấu đáng quên khi để thua SHB Đà Nẵng 0-1. Sau chiến thắng ở trận derby Thủ đô, đội bóng áo tím được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự hưng phấn. Thế nhưng, việc phải thi đấu thiếu người từ sớm khiến Hà Nội FC gặp nhiều bất lợi. Đà Nẵng tận dụng cơ hội để giành ba điểm quý giá, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu khác, Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định bằng chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Kết quả này giúp đội bóng núi Hồng có 10 điểm sau 5 vòng, tiếp tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

CLB Công an TPHCM thắng ngay trên sân của Ninh Bình. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn chưa thoát khỏi chuỗi trận thiếu thuyết phục khi để tân binh Bắc Ninh cầm hòa 2-2. Chỉ giành 4 điểm sau 5 trận, đội bóng áo lính đang chịu sức ép lớn trong việc cải thiện thành tích.

Ở cuối bảng, HAGL tiếp tục lún sâu sau thất bại trước SLNA. Đội bóng phố Núi mới có 3 điểm, trong khi Đồng Nai đứng cuối với vỏn vẹn một điểm. Đáng lo hơn, tân binh này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 5 trận và đã 10 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Sau vòng 5, SLNA dẫn đầu với 11 điểm, trong khi Nam Định, CAHN, Ninh Bình, Công an TP.HCM và Hà Tĩnh cùng có 10 điểm. Khoảng cách sít sao khiến thứ tự nhóm đầu hoàn toàn có thể thay đổi sau mỗi vòng đấu.

Dù mùa giải còn dài, những kết quả vừa qua cho thấy cuộc đua vô địch sẽ rất quyết liệt. SLNA đang tận hưởng thành quả từ phong độ ổn định, còn các ứng viên giàu tham vọng lại đánh rơi nhịp điệu chiến thắng.

GIA MINH