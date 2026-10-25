HLV Lê Đức Tuấn giải tỏa áp lực sau khi giúp Đà Nẵng thắng Hà Nội FC

Đội chủ nhà Đà Nẵng thắng Hà Nội FC sát nút 1-0 ở vòng 5 V-League 2026-2027, qua đó chấm dứt chuỗi trận thất vọng, đồng thời giúp HLV Lê Đức Tuấn phần nào giải tỏa áp lực.

HLV Lê Đức Tuấn trút phần nào áp lực sau khi cùng Đà Nẵng thắng Hà Nội FC. ẢNH: TÂM HÀ

Trước trận đấu trên sân Chi Lăng tối 25-10, Đà Nẵng chịu sức ép lớn sau 2 thất bại liên tiếp và để thủng lưới tới 8 bàn. Thành tích không tốt khiến chiếc ghế của HLV Lê Đức Tuấn bị lung lay, trong bối cảnh đội bóng cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần. Thử thách càng lớn khi đối thủ Hà Nội FC cũng vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, các cầu thủ Đà Nẵng nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 9. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Lopez Pissano đệm bóng trong vòng 5m50 nhưng Nguyễn Công Nhật kịp lùi về cứu thua cho đội khách.

Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 18. Từ đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng thoát xuống hướng về khung thành Hà Nội FC. Trung vệ Nguyễn Anh Tiệp phạm lỗi để ngăn cản pha tấn công và lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Văn Phúc.

Trọng tài Nguyễn Văn Phúc rút thẻ đỏ cho Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC). ẢNH: TÂM HÀ

Chơi thiếu người từ sớm, Hà Nội FC vẫn có cơ hội mở tỉ số ở phút 44. Nguyễn Văn Quyết tổ chức phản công bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Faurand Aymeric. Dù có khoảng trống trước khung thành, ngoại binh đội khách lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Hà Nội FC phải tiếc nuối vì pha bỏ lỡ này khi Đà Nẵng ghi bàn ngay trước giờ nghỉ. Đội chủ nhà đoạt bóng ở giữa sân, Ivan Saponjic bứt tốc vượt qua trung vệ Adriel Tadeu rồi đặt lòng đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 49, Văn Tùng thực hiện quả tạt bên cánh phải, bóng cuộn về phía khung thành khiến thủ môn Đỗ Sỹ Huy phải đấm bóng giải nguy. May mắn cho Đà Nẵng khi bóng dội xà ngang bật ra.

Sức ép của đội khách cũng tạo cơ hội cho Đà Nẵng phản công. Saponjic có 3 lần dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể tận dụng để gia tăng cách biệt.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội FC diễn ra quyết liệt. ẢNH: TÂM HÀ

Phút 76, trận đấu tiếp tục nóng lên khi Võ Huy Toàn có pha vào bóng với Phạm Xuân Mạnh. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc ban đầu rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại tình huống, ông quyết định hủy thẻ đỏ, chuyển thành thẻ vàng.

Những phút cuối, Hà Nội FC dồn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc. HLV Lê Đức Tuấn nở nụ cười nhẹ nhõm, như trút bỏ áp lực đè nặng suốt thời gian qua.

3 điểm trước Hà Nội FC giúp Đà Nẵng có 6 điểm sau 5 vòng đấu, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Hà Nội FC cũng có 6 điểm nhưng đứng ngay sau do kém chỉ số phụ.

HỮU THÀNH