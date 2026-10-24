Trọng Hoàng giúp Hà Tĩnh giải mã “vua sân khách” Hải Phòng

Tối 24-10, pha kiến tạo của lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng ở phút 89 giúp đội chủ nhà Hà Tĩnh thắng Hải Phòng sát nút 2-1 tại vòng 5 V-League 2026-2027.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hà Tĩnh. ẢNH: HLHT FC

Hải Phòng hành quân đến Hà Tĩnh với sự tự tin cao độ sau khi vùi dập chủ nhà Đà Nẵng đến 5-1 ở vòng đấu trước. Thầy trò HLV Đặng Văn Thành cũng là một trong 2 đội toàn thắng trên sân khách trước vòng 5, qua đó được xem là thử thách không dễ vượt qua với đội chủ nhà.

Trong hiệp 1, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Thủ môn Nguyễn Văn Toản tiếp tục cho thấy sự chắc chắn, góp phần giữ sạch lưới Hải Phòng sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, HLV Phan Như Thuật điều chỉnh nhân sự và chiến thuật, khuyến khích các học trò tích cực dứt điểm từ xa, đồng thời tung lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng vào sân. Những thay đổi này giúp Hà Tĩnh chơi khởi sắc hơn.

Phút 54, Luiz Antonio thử vận may bằng cú sút xa trước vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai phút sau, đội chủ nhà có bàn mở tỉ số. Từ pha che bóng của Astshimene Charles, Ngô Văn Lương băng lên, đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút xa hiểm hóc vào góc cao, đánh bại Văn Toản.

Ngoại binh Daniel Passira tỏa sáng vào cuối trận. ẢNH: HLHT FC

Có bàn dẫn trước, Hà Tĩnh tiếp tục tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 70, Daniel Passira có cơ hội thoát xuống đối mặt Văn Toản nhưng không thể tận dụng thành công. Đội chủ nhà phải trả giá chỉ một phút sau. Từ quả tạt bên cánh phải của Nguyễn Anh Tuấn, Tagueu Joel bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, kinh nghiệm của Nguyễn Trọng Hoàng đã tạo nên khác biệt. Phút 89, hậu vệ 37 tuổi thực hiện quả tạt từ cánh trái với điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện để Daniel Passira bật cao đánh đầu tung lưới Hải Phòng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, niềm vui của Daniel Passira không trọn vẹn khi tiền đạo này dính chấn thương trong những phút bù giờ và phải rời sân bằng cáng.

Với chiến thắng 2-1, Hà Tĩnh có 10 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027, tiếp tục tạo bất ngờ ở giai đoạn đầu mùa. Trong khi đó, Hải Phòng tụt xuống thứ 8 với 6 điểm.

HỮU THÀNH