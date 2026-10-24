“Vua sân khách” Hải Phòng sẵn sàng đánh bại Hà Tĩnh

Hải Phòng đang thăng hoa trên sân khách với hàng công sắc bén, nhưng Hà Tĩnh cũng có điểm tựa sân nhà vững chắc. Cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng 5 V-League (18 giờ ngày 24-10) hứa hẹn cân tài cân sức.

Hàng công của Hải Phòng đang mạnh thứ 2 tại V-League 2026-2027. ẢNH: VPF

Hải Phòng đang được xem là đội bóng… khó hiểu tại V-League 2026-2027. Thầy trò HLV Đặng Văn Thành vẫn chưa giành được điểm số nào tại sân nhà Lạch Tray, nhưng lại toàn thắng trên sân khách từ đầu mùa. Đội bóng đất Cảng giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà HAGL và "vùi dập" đội Đà Nẵng với tỷ số 5-1 ngay tại Chi Lăng. Nguyễn Hữu Sơn cùng đồng đội đã bản lĩnh vượt qua sức ép, tạo nên màn lội ngược dòng cảm xúc ở cả 2 trận thắng trên.

Sau khởi đầu chệch choạc với thất bại 1-4 trước Ninh Bình ở vòng 1, đoàn quân của HLV Đặng Văn Thành đã dần bắt nhịp với giải đấu. Tân binh Milan Makaric đóng góp tới 6 bàn thắng, trong khi người đá cặp Tagueu Jeol cũng có 3 pha lập công.

Sự xuất sắc của bộ đôi ngoại binh trên hàng công, cùng sự hỗ trợ của những vệ tinh dày dạn kinh nghiệm như Hồ Minh Dĩ, đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn và Mpande Joseph, giúp Hải Phòng trở thành CLB sở hữu hàng công mạnh thứ 2 tại giải với 10 bàn thắng.

Điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao Hải Phòng nằm ở tinh thần đoàn kết và bản lĩnh thi đấu. Đội chủ sân Lạch Tray không sở hữu nhiều ngôi sao thực thụ, nhưng các cầu thủ luôn ra sân với tinh thần máu lửa và khát khao chứng tỏ năng lực bản thân. Hải Phòng thi đấu quyết liệt nhưng vẫn cho thấy sự lọc lõi, khi đang là đội nhận ít thẻ phạt nhất (4 thẻ vàng).

Chính HLV Đặng Văn Thành đang thổi luồng gió mới vào Hải Phòng, giúp người hâm mộ dần yên tâm và vơi đi nỗi nhớ về triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm. Tất nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn còn những vấn đề cần khắc phục qua từng trận đấu. Đáng lo nhất là hàng phòng ngự, khi thủ môn Nguyễn Văn Toản vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở mọi trận đấu.

Với 8 bàn thua từ đầu giải, Hải Phòng cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự nếu muốn nuôi tham vọng cạnh tranh một vị trí trong tốp 3 V-League 2026-2027.

Các cầu thủ Hà Tĩnh (áo đỏ) vẫn duy trì mạch bất bại trên sân nhà. ẢNH: VPF

Ở vòng 5, hàng thủ Hải Phòng sẽ đối diện thử thách mang tên Hà Tĩnh. Đội bóng miền Trung đang có khởi đầu ấn tượng với 7 điểm. Hai trận gần nhất, hàng công của thầy trò HLV Phan Như Thuật ghi tới 5 bàn thắng, trong đó ngoại binh Daniel Da Silva đóng góp 3 pha lập công. Chuỗi trận tích cực này tạo nền tảng thuận lợi để Hà Tĩnh hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, phong độ của Hà Tĩnh vẫn chưa thực sự ổn định. Họ gây bất ngờ khi đánh bại đương kim á quân Thể Công Viettel ngay trên sân khách, nhưng ở vòng đấu tiếp theo lại chật vật cầm hòa SLNA trên sân nhà, sau khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Trên hàng công, sau quãng thời gian tỏ ra khá “vô duyên” trước khung thành đối phương, Atshimene được ban huấn luyện bố trí đá thấp hơn nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến, đồng thời tìm lại cảm giác ghi bàn. Còn hàng thủ vẫn thường xuyên để lộ những khoảng trống, như đã thể hiện qua 2 bàn thua trước SLNA.

Dù sao thì Hải Phòng được xem là đối thủ vừa sức để thầy trò HLV Phan Như Thuật hướng tới chiến thắng. Điểm tựa sân nhà cũng là lợi thế cho Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trước Hải Phòng đang chơi đầy hưng phấn, sở hữu hàng công sắc bén và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống phản công, đội chủ nhà không được phép phạm sai lầm dù chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ.

Dự đoán: Hà Tĩnh 1-2 Hải Phòng

HỮU THÀNH