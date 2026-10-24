HLV Lê Đức Tuấn đếm ngược thời gian ở Đà Nẵng

Ban lãnh đạo Đà Nẵng không thể mãi chờ HLV Lê Đức Tuấn tạo ra sự thay đổi cho đội bóng. Nếu không giành được kết quả tích cực trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 5 V-League 2026-2027 (18 giờ ngày 25-10), chiếc ghế của nhà cầm quân này sẽ lung lay dữ dội.

HLV Lê Đức Tuấn cùng Đà Nẵng đối diện áp lực trong cuộc so tài với Hà Nội FC. ẢNH: VPF

Hai trận gần nhất gặp những đối thủ “ngang cơ” là HAGL và Hải Phòng, Đà Nẵng nhận đến 8 bàn thua. Chỉ một lát cắt như vậy cũng đủ để thấy Đà Nẵng đang có quá nhiều vấn đề, từ chuyên môn đến hậu trường.

Dù đại diện đến từ sông Hàn thuộc diện có tiềm lực về kinh tế, sở hữu những ngôi sao như Quế Ngọc Hải thừa kinh nghiệm để làm chủ phòng thay đồ, bên cạnh HLV Lê Đức Tuấn có đủ sự lọc lõi trong những cuộc đua kiểu trụ hạng, đội bóng này vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt so với mùa giải trước. Trong khi đó, những đối thủ từng đua trụ hạng với họ như SLNA hay Thanh Hóa đang có khởi đầu ấn tượng để tạo đà cho chặng đường dài của giải đấu.

Việc nói lời chia tay các trụ cột như tiền đạo Milan Makaric, trung vệ Đỗ Phi Long hay hậu vệ cánh Nguyễn Phi Hoàng để lại khoảng trống lớn cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đà Nẵng vẫn đủ quỹ thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới với những chuyến tập huấn, đồng thời có sự đầu tư để đưa những nhân tố mới về bù đắp. Dù vậy, những gương mặt mà Đà Nẵng đưa về sân Chi Lăng sau 4 vòng đấu, dù đã thi đấu cố gắng, vẫn chưa thể nâng tầm CLB.

Trên hàng công, tiền đạo Ivan Saponjic có phong độ bất ổn, còn những Nguyễn Minh Quang hay Võ Nguyên Hoàng không để lại dấu ấn khi được trao cơ hội. Có chăng, điểm sáng duy nhất đến từ tiền vệ Việt kiều Bryan Ly, người đã ghi 2 bàn, nhưng không thể cứu Đà Nẵng khỏi tình cảnh khó khăn. Cùng với đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trở lại. Anh vẫn có những pha cứu thua xuất sắc, nhưng một mình anh là không đủ để gánh hàng thủ có phần bị ảnh hưởng bởi tuổi tác của cặp trung vệ Quế Ngọc Hải (33 tuổi) và Matias Moreira (31 tuổi).

HLV Lê Đức Tuấn vẫn luôn tìm cách thổi luồng gió mới vào toàn đội, nhưng vẫn chưa đủ giúp các học trò thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Quãng thời gian của ông ở Đà Nẵng cũng dần đếm ngược qua từng vòng đấu mà đội chủ sân Chi Lăng đánh rơi điểm số quan trọng. Nếu Đà Nẵng không có kết quả tích cực trước Hà Nội FC, nguy cơ nhà cầm quân người Thanh Hóa nói lời chia tay là hiện hữu.

Hà Nội FC đã giành 2 chiến thắng liên tiếp để trở lại với guồng quay cạnh tranh chức vô địch. ẢNH: VPF

Nhưng giành điểm trước Hà Nội FC lúc này là bài toán khó với HLV Lê Đức Tuấn, khi từ chiều sâu đội hình đến phong độ, hai đội đang có sự chênh lệch. Trong 2 vòng đấu Đà Nẵng nhận thất bại thì Hà Nội FC đều ca khúc khải hoàn, gần nhất là chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch CAND. Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội dù bắt nhịp chậm so với các đối thủ đua vô địch, nhưng cũng đã phát đi những tín hiệu tích cực từ lối chơi đến kết quả thi đấu.

HLV Harry Kewell đã thay đổi những mảng miếng chiến thuật để đưa Hà Nội FC tạm thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Làm khách ở Chi Lăng chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đại diện đến từ Thủ đô có niềm tin giành 3 điểm. Sự xuất hiện của tiền vệ Kevin Felida đem đến sức sống mới cho tuyến giữa của Hà Nội FC. Sự trở lại của trung vệ Ferreira Tadeu cùng tiền đạo tân binh Tournaire Aymeric giúp đội bóng của bầu Hiển cân bằng cả 3 tuyến, phần nào vơi đi nỗi nhớ “nhạc trưởng” Đỗ Hoàng Hên.

Trong tay HLV Harry Kewell có những trụ cột sẵn sàng lăn xả hết mình vì ông. Bên cạnh đội trưởng Văn Quyết còn có trung vệ Nguyễn Thành Chung hay Phạm Xuân Mạnh cùng Nguyễn Hai Long cũng thể hiện phẩm chất của những ngôi sao biết cách tỏa sáng vào thời điểm khó khăn.

Chẳng đội nào muốn đánh rơi điểm số ở cuộc so tài trên sân Chi Lăng vào cuối tuần này. Vì thế, đội nào có đấu pháp hợp lý và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Dự đoán: Đà Nẵng 1-2 Hà Nội FC

HỮU THÀNH