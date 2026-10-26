Hà Nội FC phàn nàn trọng tài về quy định đếm ngược chống câu giờ

Sau thất bại 0-1 trước Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2026-2027, ban huấn luyện Hà Nội FC bày tỏ sự không hài lòng với cách trọng tài áp dụng quy định đếm ngược nhằm chống câu giờ, đồng thời không đồng tình với tấm thẻ đỏ dành cho HLV Harry Kewell.

HLV Harry Kewell liên tục có những phàn nàn về tổ trọng tài trong và sau trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Phát biểu sau trận, trợ lý Trần Trọng Bình cho biết Hà Nội FC không hài lòng với thất bại trên sân Chi Lăng tối 25-10, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết sức dù phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Điều khiến đội bóng thủ đô băn khoăn là cách trọng tài Nguyễn Văn Phúc thực hiện quy định đếm giây đối với những hành vi cố tình kéo dài thời gian của các cầu thủ Đà Nẵng. Trợ lý Trần Trọng Bình nói: “V-League có quy định đếm giây để hạn chế tình trạng câu giờ. Tuy nhiên, ở trận đấu này, khi các cầu thủ hoặc thủ môn Đà Nẵng nằm sân, thậm chí có những tình huống tìm cách kéo dài thời gian, chúng tôi không rõ trọng tài áp dụng quy định đếm giây như thế nào”.

Ông Bình nói thêm: “Chúng tôi muốn biết quy trình xử lý cụ thể ra sao và việc đếm giây có được áp dụng nhất quán, công bằng cho cả 2 đội hay không. Để trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thể thao, tôi nghĩ các cầu thủ Đà Nẵng khi được thi đấu hơn người thì nên thể hiện tinh thần fair-play”.

Từ mùa giải 2026-2027, V-League áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế câu giờ, tăng thời gian bóng sống. Trong đó, thủ môn chỉ được kiểm soát bóng tối đa 8 giây khi bóng còn trong cuộc. Nếu vượt quá thời gian quy định, đội đối phương được hưởng phạt góc.

Không chỉ băn khoăn về cách áp dụng quy định đếm ngược chống câu giờ, Hà Nội FC còn không hài lòng với quyết định rút thẻ đỏ đối với HLV Harry Kewell sau trận. Ông Bình cho biết: “Khép lại trận đấu, HLV Kewell có tiến đến trao đổi với trọng tài về một số quyết định trên sân, trong đó có việc đếm giây. Nhưng sau đó, ông bị thẻ đỏ. Theo những gì tôi được biết, Kewell chỉ muốn trao đổi về tình huống trên sân, không có lời lẽ hay hành vi quá khích. Vì vậy, chúng tôi không hài lòng với quyết định rút thẻ đỏ này”.

Trọng tài Nguyễn Văn Phúc kiểm tra VAR ở trận Đà Nẵng - Hà Nội FC. ẢNH: TÂM HÀ

Trước đó, trận đấu trên sân Chi Lăng có bước ngoặt ở phút 18. Trung vệ Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Võ Nguyên Hoàng, khiến Hà Nội FC phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Giữa hiệp 1, trọng tài Nguyễn Văn Phúc trực tiếp xem lại tình huống qua VAR để xác định Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội FC có bị phạm lỗi trong vòng cấm hay không, nhưng ông không thổi phạt đền. Đến cuối hiệp 1, Ivan Saponjic tận dụng cơ hội ghi bàn thắng duy nhất, giúp Đà Nẵng dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 76, trọng tài Nguyễn Văn Phúc ban đầu rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Võ Huy Toàn sau pha vào bóng với Phạm Xuân Mạnh, trước khi tham khảo VAR và thay đổi quyết định, chuyển từ thẻ đỏ sang thẻ vàng.

Chung cuộc, Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Cả Đà Nẵng và Hà Nội FC đều có 6 điểm sau 5 vòng đấu, nhưng đội bóng sông Hàn xếp trên nhờ chỉ số phụ.

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HỮU THÀNH