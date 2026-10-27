Khai mạc Khóa đào tạo giảng viên huấn luyện viên bóng đá Việt Nam

Sáng 27-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Khóa đào tạo giảng viên huấn luyện viên bóng đá Việt Nam chính thức khai mạc. Khóa học diễn ra từ ngày 27-10 đến 2-11-2026, nhằm phát triển đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện viên bóng đá tại Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong hệ thống đào tạo huấn luyện viên bóng đá Việt Nam. Theo ông, để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, việc hình thành đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm là yêu cầu cần thiết.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định khóa học có ý nghĩa nền tảng đối với hệ thống đào tạo huấn luyện viên, tạo cơ sở để triển khai các chương trình ở cấp độ cao hơn như bằng B, bằng A, đào tạo huấn luyện viên thể lực, huấn luyện viên thủ môn và các chương trình phục vụ công tác cấp phép. Thông qua khóa học, VFF kỳ vọng xây dựng được đội ngũ giảng viên đủ năng lực tham gia công tác đào tạo, góp phần phát triển bóng đá trẻ và nâng cao chất lượng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

HLV Lê Huỳnh Đức tham gia với vai trò Giảng viên.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, giảng viên Lê Huỳnh Đức cho biết việc tham gia chương trình đào tạo giảng viên là cơ hội để ông tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam thông qua công tác đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Theo ông Lê Huỳnh Đức, việc phát triển đội ngũ giảng viên cần được chú trọng nhằm mở rộng số lượng các khóa đào tạo, tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam. Ông Lê Huỳnh Đức cho rằng công tác đào tạo cần được xây dựng từ nền tảng cơ bản, trong đó đội ngũ huấn luyện viên và giảng viên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà.

Giảng viên Lê Huỳnh Đức cũng bày tỏ mong muốn VFF tiếp tục hỗ trợ tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo trong thời gian tới, tạo điều kiện để các huấn luyện viên và giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ông nhấn mạnh bản thân tham gia khóa học không chỉ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mà còn mong muốn tiếp tục học hỏi từ các chuyên gia và học viên, cùng đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, hướng tới nâng cao vị thế ở khu vực và quốc tế.

Khóa đào tạo lần này là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác đào tạo huấn luyện viên của VFF. Thông qua chương trình, VFF hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

ĐOÀN NHẬT