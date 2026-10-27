V-League 2026-2027: Đội bóng phố Núi đối mặt cuộc chiến trụ hạng

Trong khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) lần đầu tiên sau hơn 4 năm vươn lên dẫn đầu V-League với thành tích bất bại qua 5 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại rơi xuống vị trí áp chót sau thất bại 0-2 trước chính đối thủ xứ Nghệ...

Cuộc đối đầu tại Pleiku cuối tuần qua là màn so tài giữa 2 đội có độ tuổi trung bình thấp nhất V-League 2026-2027: HAGL 23,7 tuổi và SLNA 24,3 tuổi. SLNA sử dụng đến 6 cầu thủ U23 trong đội hình xuất phát, nhiều hơn con số 4 cầu thủ của chủ nhà.

Chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ càng làm nổi bật sự khác biệt trong quá trình trẻ hóa lực lượng của 2 CLB.

Cầu thủ SLNA (trái) vui mừng chiến thắng trước HAGL tại vòng 5. Ảnh: VPF

Sau nhiều mùa giải phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, cả SLNA lẫn HAGL tiếp tục lựa chọn những cầu thủ do mình đào tạo làm nòng cốt. Tuy nhiên, sau 5 vòng đầu tiên, kết quả của họ hoàn toàn đối lập. SLNA giành 11 điểm và chiếm ngôi đầu bảng; HAGL chỉ có 3 điểm, thua đến 4 trận và đứng trước nguy cơ tiếp tục "sa lầy" ở nhóm cuối.

Điểm khác biệt nằm ở cách 2 đội vận hành lực lượng trẻ. SLNA xây dựng lối chơi giàu năng lượng, pressing (kỹ năng giúp cầu thủ vượt qua vòng vây, giải tỏa áp lực) tích cực và duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Ngược lại, HAGL thường xuyên bộc lộ khoảng trống trong phòng ngự, để thủng lưới tới 13 bàn (nhiều nhất giải sau 5 vòng). Sự nhiệt tình của các cầu thủ trẻ không đủ bù đắp những hạn chế về tổ chức và kinh nghiệm thi đấu.

Cách đây 2 mùa giải, HAGL từng đánh bại SLNA 2-0 tại Pleiku, khi đội bóng xứ Nghệ sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 22,5. Nhưng sau 2 năm, những cầu thủ trẻ ấy đã trưởng thành đáng kể. Từ chỗ phải chiến đấu trụ hạng đến phút cuối ở mùa giải 2024-2025, SLNA vươn lên vị trí thứ 7 mùa tiếp theo, đứng ngay trên HAGL. Đến mùa giải này, họ tiếp tục cho thấy sự tiến bộ.

Trong khi đó, HAGL vẫn loay hoay với bài toán quen thuộc. Kể từ khi đưa lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên chơi V-League năm 2015, đội bóng phố Núi nhiều lần trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhưng phần lớn thời gian vẫn phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Những giai đoạn khởi sắc chưa đủ tạo nên sự ổn định lâu dài. Khó khăn của HAGL mùa này càng lớn sau khi chia tay những trụ cột như trung vệ Jairo, Quang Kiệt và tiền vệ Marciel. Thiếu các cầu thủ có thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm, hệ thống phòng ngự trở nên mong manh. Trong một tập thể thiếu điểm tựa chuyên môn, cầu thủ trẻ dù nỗ lực cũng khó phát huy hết khả năng.

Trận thua Ninh Bình 3-4 ở vòng trước là minh chứng rõ nhất. HAGL bị dẫn bàn, gỡ hòa rồi vượt lên 2-1 khi đối phương chỉ còn 10 người. Thế nhưng, họ lại để Ninh Bình ghi 2 bàn liên tiếp. Sau khi gỡ 3-3 ở phút 76, đội bóng phố Núi tiếp tục nhận thẻ đỏ trước khi thủng lưới ở phút cuối...

Một trận đấu có quá nhiều biến động, nhưng cũng phơi bày sự non nớt của HAGL trong việc kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả. Đó không còn là câu chuyện của riêng một thất bại.

Câu lạc bộ SLNA cho thấy trẻ hóa không đơn thuần là đưa nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Với nguồn lực tài chính hạn chế, đội bóng xứ Nghệ kiên trì tạo điều kiện để họ tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa, hình thành lối chơi có tổ chức. HAGL lại đang trả giá khi lực lượng trẻ thiếu những đàn anh đủ sức dẫn dắt. Muốn trẻ hóa thành công, điều quan trọng không chỉ là trao cơ hội, mà còn phải chuẩn bị nền tảng để cầu thủ trưởng thành.

YẾN PHƯƠNG