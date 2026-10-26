CLB nữ TPHCM dùng 3 ngoại binh, thay HLV trưởng dự Cúp châu Á

CLB nữ TPHCM đã sẵn sàng bắt đầu hành trình chinh phục Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Theo điều lệ giải, mỗi CLB được đăng ký tối đa 6 ngoại binh, trong đó bắt buộc có 1 cầu thủ mang quốc tịch châu Á. Tuy nhiên, CLB nữ TPHCM chỉ đăng ký 3 ngoại binh cho hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Ba cầu thủ này gồm 2 trung vệ Chesna Rielly Marie (quốc tịch Mỹ), Kayla Marie Siddiqi (hai quốc tịch Mỹ - Pakistan) và tiền đạo người Brazil Church Alves Gabriel, thường được gọi là Joelma.

Trong số này, Kayla Marie Siddiqi là tân binh của CLB nữ TPHCM. Trung vệ sinh năm 2003 có mặt tại TPHCM từ ngày 16-9 để tập luyện cùng cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Siddiqi cao 1m75, thuận chân phải và từng thi đấu tại các giải thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA). Cô lựa chọn khoác áo đội tuyển nữ Pakistan cách đây hơn 1 năm. Theo truyền thông Mỹ, cầu thủ này cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo khi cần.

Trong khi đó, Chesna Rielly Marie sinh năm 2004, cao 1m68. Cô từng khoác áo CLB nữ TPHCM trong trận tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 gặp Naegohyang Women's FC (CHDCND Triều Tiên) hồi tháng 3-2026. Việc sở hữu 2 trung vệ ngoại được kỳ vọng giúp CLB nữ TPHCM tăng cường sức mạnh phòng ngự khi đối đầu các đối thủ mạnh ở châu lục.

Trên hàng công, Joelma là gương mặt quen thuộc với đội bóng thành phố. Tiền đạo sinh năm 1995 từng cùng CLB nữ TPHCM vô địch Cúp quốc gia và Giải vô địch quốc gia năm 2026. Joelma cao 1m70, từng thi đấu tại Brazil, Macedonia và Malta. Cô được đánh giá có tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và đã quen với lối chơi của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Tiền đạo Church Alves Gabriel đã sát cánh cùng CLB nữ TPHCM tại mùa giải 2026. ẢNH: TÂM HÀ

CLB nữ TPHCM cũng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện trước khi trở lại đấu trường châu lục. Do chưa có bằng HLV chuyên nghiệp (Pro), bà Đoàn Thị Kim Chi tạm thời chuyển sang vai trò trợ lý HLV.

Người được đăng ký giữ chức HLV trưởng là ông Nguyễn Đức Cảnh, cựu HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên danh thủ trưởng thành từ Quân khu 7 đồng hành cùng CLB nữ TPHCM. Nhà cầm quân này từng làm việc với các đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và Becamex Bình Dương (nay là Becamex TPHCM).

Kinh nghiệm làm việc ở môi trường bóng đá đỉnh cao của HLV Nguyễn Đức Cảnh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ban huấn luyện, đặc biệt trong công tác huấn luyện thủ môn và phối hợp chuyên môn cùng đồng nghiệp Đoàn Thị Kim Chi.

CLB nữ TPHCM dự kiến lên đường sang Bangkok (Thái Lan) ngày 28-10, rồi nối chuyến đến Kolkata (Ấn Độ) tham dự bảng A Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027, dự kiến khởi tranh ngày 1-11. Tại vòng bảng, đại diện Việt Nam sẽ cạnh tranh với Hwacheon KSPO (Hàn Quốc), April 25 (CHDCND Triều Tiên) và chủ nhà East Bengal (Ấn Độ).

Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đang có tinh thần tốt sau khi bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia lần thứ 8 liên tiếp, đồng thời nâng số lần đăng quang trong lịch sử lên 15. Mục tiêu của Huỳnh Như cùng các đồng đội là giành quyền vào tứ kết, như hai lần tham dự đấu trường châu lục trước đó.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng. CLB nữ TPHCM cần đảm bảo thể lực, thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Ấn Độ, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

HỮU THÀNH