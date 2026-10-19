Chủ tịch HFF Trần Anh Tú: “CLB nữ TPHCM I đã lập kỳ tích”

Khác với sự trầy trật của các đội bóng đá nam bấy lâu, CLB nữ TPHCM tiếp tục thể hiện phong độ tốt, sự ổn định từ các tuyến kế thừa để bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia. Thành tích của đội còn ấn tượng hơn, khi mùa này tiếp tục ở giai đoạn chuyển tiếp về lực lượng.

Ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch HFF trao HCV cho Huỳnh Như và CLB TPHCM tại lễ trao giải. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) Trần Anh Tú cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng trước chức vô địch của CLB bóng đá nữ TPHCM I. Đây là chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp và là lần thứ 15 đội lên ngôi tại giải vô địch quốc gia. Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã lập một kỷ lục phải nói là vô tiền khoáng hậu.

CLB TPHCM I lên ngôi vô địch trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, khi nhiều cầu thủ hàng đầu đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chẳng hạn, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như đã không thể thi đấu trọn vẹn cả trận. Dẫu vậy, CLB TPHCM I vẫn giành được những chiến thắng để lên ngôi vô địch”.

CLB nữ TPHCM I đã trải qua 11 trận bất bại để sớm đăng quang trước vòng 12 gặp Thái Nguyên T&T. Lực lượng có nhiều biến động nhưng điểm nhấn của đội chính ở chiến lược chuẩn bị hàng năm, sự đồng hành của nhà tài trợ Thái Sơn Nam và có “bộ tham mưu” dày dạn kinh nghiệm đã đưa đội nối dài thành công.

Thùy Trang, Huỳnh Như và ngoại binh Joelma Church Alves tại lễ trao giải. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

“Để làm được như thế, trước tiên là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Sở VH-TT TPHCM và LĐBĐ TPHCM, đặc biệt là về kinh phí để các cầu thủ có thể yên tâm cống hiến.

Bên cạnh đó, đội có HLV Đoàn Thị Kim Chi giàu kinh nghiệm huấn luyện, giúp các cầu thủ vượt qua những thời điểm khó khăn để giành chiến thắng, dù lực lượng của đội không hề nổi trội so với các đối thủ. Việc TPHCM I vô địch, thậm chí lên ngôi trước 2 vòng đấu, là điều rất đáng ghi nhận. Vì thế, phải cảm ơn các cầu thủ vì những nỗ lực này”.

CLB nữ TPHCM sẽ đi tiên phong ở làng bóng đá nữ Việt Nam là chuyển đổi từng bước sang mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Từ việc thành lập công ty, có sân thi đấu tập luyện riêng cũng như chiều sâu ở các tuyến đào tạo trẻ.

Mùa này đội tạm sử dụng sân Ngãi Giao làm sân nhà, trong thời gian tới khi sân Thống Nhất hoàn tất quá trình trùng tu, sửa chữa thì đội sẽ đăng ký sân này tham dự giải vô địch quốc gia cũng như đấu trường quốc tế trong tương lai.

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QUỐC CƯỜNG