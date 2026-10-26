Hai đội bóng TPHCM đối mặt lịch đấu khó

Trong khi đội U21 nam TPHCM phải cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm ngay từ vòng bảng, đội nữ TPHCM cũng đứng trước thử thách về chuyên môn lẫn bài toán nhân sự trong hành trình tìm lại tấm huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

U21 TPHCM (áo đỏ) rơi vào bảng đấu đầy thử thách tại bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: MEDIA VŨNG TÀU SPORTS

Chiều 26-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam, nữ thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

U21 TPHCM vào bảng đấu nhiều thách thức

Môn bóng đá nam dành cho lứa U21 diễn ra từ ngày 22-11 đến 6-12 trên sân Gò Đậu và sân Đông Hòa, với 9 đội tham dự và được chia thành 2 bảng.

Đội chủ nhà U21 TPHCM nằm ở bảng A, lần lượt gặp Quân Đội (lúc 17g15 ngày 26-11), Hà Nội (17g15 ngày 29-11) và Đắk Lắk (17g15 ngày 1-12). Tất cả trận đấu đều diễn ra trên sân Đông Hòa.

Đây được xem là bảng đấu đầy thử thách với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Hà Nội từng giành HCB ở kỳ đại hội cách đây 4 năm, trong khi Quân Đội cũng là đối thủ được đánh giá có khả năng cạnh tranh HCV. Đắk Lắk là ẩn số mà U21 TPHCM không thể xem nhẹ.

Thành thử, U21 TPHCM sẽ cần phải tận dụng lợi thế sân nhà và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng. HLV Lư Đình Tuấn cùng các học trò hiện tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, quyết tâm hướng đến tấm HCĐ, thành tích mà bóng đá nam TPHCM từng đạt được tại đại hội năm 2022.

Còn tại bảng B, đương kim vô địch Nghệ An sẽ cạnh tranh với An Giang, Đồng Tháp, Công an Nhân dân và Huế. Do có 5 đội góp mặt, bảng đấu này khởi tranh từ ngày 22-11 và kết thúc vòng bảng ngày 1-12 trên sân Gò Đậu.

Bóng đá nữ TPHCM quyết tâm tìm lại vị thế số 1 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Bóng đá nữ TPHCM quyết đòi lại “ngôi hậu”

Môn bóng đá nữ có 5 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng từ ngày 19-11 đến 2-12 trên sân Bà Rịa.

Đội nữ TPHCM lần lượt gặp Quảng Ninh (18g30 ngày 19-11), Ninh Bình (16 giờ ngày 23-11), Thái Nguyên (16 giờ ngày 29-11) và Hà Nội (18g30 ngày 2-12).

Lịch thi đấu đưa cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi gặp những đối thủ đi từ “dễ đến khó”. Trong đó, Thái Nguyên (á quân Giải nữ VĐQG 2026) và Hà Nội (hạng 3 Giải nữ VĐQG 2026) được xem là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bóng đá nữ TPHCM trong cuộc đua HCV.

Lần gần nhất bóng đá nữ TPHCM đoạt HCV Đại hội Thể thao toàn quốc là năm 2018. Tại đại hội gần nhất vào năm 2022, Quảng Ninh giành HCV, TPHCM đoạt HCB, còn Hà Nội nhận HCĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức từ đối thủ, bài toán nhân sự cũng là vấn đề HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng. Sau khi kết thúc vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á mùa giải 2026-2027 tại Ấn Độ, CLB nữ TPHCM dự kiến trở về địa phương vào ngày 9-11. Như vậy, đội chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại đại hội.

Với lịch thi đấu dày đặc khi trước đó đã thi đấu tại Giải nữ VĐQG 2026, nguy cơ quá tải đối với các cầu thủ trụ cột là điều cần được tính đến. Ban huấn luyện vì thế đang cân nhắc bổ sung một số cầu thủ trẻ từ CLB nữ TPHCM II nhằm tăng chiều sâu đội hình. Phương án này không chỉ giúp đội bóng có thêm lựa chọn nhân sự, giảm áp lực cho các trụ cột mà còn tạo cơ hội để những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở một sân chơi lớn.

HỮU THÀNH