Chỉ 5 địa phương tranh tài bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Dù các bộ phận chuyên môn đã tích cực vận động, nội dung thi đấu bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vẫn chỉ có 5 tỉnh/thành đăng ký tham dự.

Bóng đá nữ TPHCM (áo đỏ) và Quảng Ninh (áo xanh) là 2 ứng viên nặng ký cho tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 2-12 trên sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TPHCM). Cả 5 địa phương góp mặt đều đang có đội bóng nữ tham dự Giải nữ VĐQG 2026, gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình và TPHCM.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Mỗi lượt thi đấu diễn ra 2 trận với khung 15 giờ và 17g15. Đội giành nhiều điểm nhất đoạt huy chương vàng (HCV), trong khi các đội xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt nhận huy chương bạc (HCB) và huy chương đồng (HCĐ).

Việc số lượng đội tham dự còn hạn chế là điều đáng tiếc, nhất là khi một số địa phương từng góp mặt ở các giải quốc gia như Sơn La không thể tham dự. Trong khi đó, Gia Lai mới thành lập CLB bóng đá nữ nên chưa kịp chuẩn bị lực lượng cho kỳ đại hội lần này.

Đại hội Thể thao toàn quốc chính là cơ hội để các địa phương có lực lượng cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, ban huấn luyện các đội tuyển nữ Việt Nam có dịp theo dõi, phát hiện những nhân tố tiềm năng, trong bối cảnh hệ thống giải trẻ quốc gia vẫn còn hạn chế.

Với bóng đá nữ TPHCM, kỳ đại hội trên sân nhà là cơ hội để cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi quyết tâm hướng đến mục tiêu giành lại “ngôi hậu”. Lần gần nhất bóng đá nữ Thành phố đoạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc đã từ năm 2018.

Tại kỳ đại hội gần nhất vào năm 2022, Quảng Ninh giành HCV, TPHCM đoạt HCB, còn Hà Nội nhận HCĐ. Trong lịch sử, bóng đá nữ Thành phố cũng từng giành tấm HCV vào năm 2002.

Bóng đá nữ TPHCM sẽ có những điều chỉnh về nhân sự để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, bài toán nhân sự cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cũng là vấn đề cần được HLV Đoàn Thị Kim Chi tính toán kỹ lưỡng. Sau khi kết thúc vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027 tại Ấn Độ, CLB nữ TPHCM sẽ trở về địa phương vào ngày 9-11 và chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho đại hội.

Để tránh nguy cơ quá tải cho các cầu thủ trụ cột sau lịch thi đấu liên tục ở Giải nữ VĐQG lẫn đấu trường châu lục, HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng ban huấn luyện đang cân nhắc bổ sung một số cầu thủ trẻ từ CLB nữ TPHCM II. Phương án này vừa giúp đội bóng có thêm lựa chọn nhân sự, vừa tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

Công tác tổ chức tại sân Bà Rịa cũng đặt ra một số thách thức. Sân đấu này đồng thời phải phục vụ các trận đấu trong tháng 11 và tháng 12 của CLB TPHCM tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Do đó, mặt cỏ cần được bảo dưỡng, trong khi các đội bóng nữ dự kiến được bố trí tập luyện tại những sân lân cận phường Bà Rịa trong thời gian tham dự đại hội.

HỮU THÀNH