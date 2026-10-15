Nâng cấp đường đua xanh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Giải bơi - lặn quốc gia 2026, cũng là giải Tiền Đại hội Thể thao toàn quốc đã được tổ chức tại CLB bơi lặn Phú Thọ. Ảnh: HCMC Swimming

Diện mạo hiện đại của CLB Phú Thọ không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, mà còn mở ra kỳ vọng nâng tầm thể thao dưới nước của TPHCM trong tương lai.

Là địa điểm đăng cai các cuộc tranh tài môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27-11, CLB bơi lặn Phú Thọ, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

CLB bơi lặn Phú Thọ vừa được đưa vào vận hành thử nghiệm thông qua Giải bơi - lặn quốc gia 2026, đồng thời cũng là giải Tiền Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra hồi đầu tháng 10. Đây được xem là bước kiểm tra thực tế quan trọng nhằm đánh giá toàn diện chất lượng cơ sở vật chất trước khi chính thức đón các đoàn vận động viên trên cả nước.

Ông Lương Tích Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cho biết: “Công trình đã hoàn thành hơn 90% và đang được vận hành thực tế thông qua giải đấu tiền đại hội. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi đánh giá chất lượng địa điểm, hay kịp thời điều chỉnh những chi tiết cần thiết trước khi bước vào đại hội”.

Theo ông Thiện, các hạng mục còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác tổ chức.

Quang cảnh CLB bơi lặn Phú Thọ sau nâng cấp. Ảnh: HCMC Swimming

Các điểm đáng chú ý của lần nâng cấp này là sự thay đổi đồng bộ từ khán đài đến khu vực thi đấu. Toàn bộ 300 ghế ngồi được thay mới bằng ghế nhựa đúc cao cấp, tạo không gian hiện đại, an toàn và thoải mái cho khán giả. Hệ thống chiếu sáng với đèn chuyên dụng đạt chuẩn Olympic, khả năng chống lóa mặt nước, phân bổ ánh sáng đồng đều, giúp vận động viên thi đấu trong điều kiện tối ưu...

Khu vực hồ bơi cũng được cải tạo toàn diện với bục nhảy, vạch kẻ đường bơi, dây phao giảm sóng được tinh chỉnh đúng thông số kỹ thuật quốc tế. Đặc biệt, hệ thống lọc tuần hoàn khép kín ứng dụng công nghệ khử trùng hiện đại bằng Ozone và tia UV giúp nước trong suốt, cân bằng độ pH, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường nghiêm ngặt.

Ngoài chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, việc cải tạo, nâng cấp CLB bơi lặn Phú Thọ còn được xem là bước chuẩn bị chiến lược nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức những giải đấu cấp quốc gia và quốc tế trong tương lai.

NGUYỄN ANH