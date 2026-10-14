TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được diễn ra chính thức từ ngày 14-11 tới 12-12 tại TPHCM với sự góp mặt của đông đảo HLV, VĐV thể thao cả nước.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được chuẩn bị để sẵn sàng bước vào tranh tài trong tháng 11. Ảnh: BTC

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành Công văn số 291-CV/BTGTU ngày 13-10-2026 về tăng cường tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, nhằm tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và cổ vũ của người dân.

Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau đại hội, tập trung giới thiệu ý nghĩa, quy mô, công tác chuẩn bị, địa điểm thi đấu, lực lượng vận động viên cùng các hoạt động văn hóa, du lịch đồng hành. Đồng thời, quảng bá thành tựu kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa và hình ảnh TPHCM thân thiện, mến khách.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị đẩy mạnh cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, màn hình điện tử; phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở. Những địa phương có địa điểm thi đấu cần chú trọng tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh.

Bóng bàn là môn đầu tiên đã hoàn thành thi đấu trong chương trình Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN

Đối với cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị tăng thời lượng, tần suất thông tin, thường xuyên cập nhật lịch thi đấu, kết quả, thành tích nổi bật; đẩy mạnh truyền hình trực tiếp, livestream, phóng sự và các chuyên mục thể thao. Đặc biệt, chú trọng lan tỏa những câu chuyện đẹp về vận động viên, huấn luyện viên, tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thi đấu.

Công tác thông tin phải bảo đảm kịp thời, chính xác, thống nhất từ nguồn chính thức, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý thông tin sai lệch.

Với vai trò địa bàn tổ chức chính, TPHCM kỳ vọng thông qua hoạt động tuyên truyền sẽ tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đại hội sẽ tổ chức 48 môn chính thức với 973 nội dung. Hiện tại, Ban tổ chức đã có bộ nhận diện Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN