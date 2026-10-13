Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 bước vào giai đoạn nước rút

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, với 48 môn (63 phân môn), gồm 973 nội dung tranh tài chính thức.

Bóng bàn đã là môn đầu tiên hoàn thành chương trình thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: BẢO LONG

Hiện Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật đang tập trung rà soát danh sách VĐV của 36 đoàn tham dự sau khi hoàn tất tiếp nhận đăng ký chính thức. Công tác kiểm tra được tiến hành chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chính xác, đúng quy định, hạn chế tối đa những tranh cãi có thể phát sinh trong quá trình thi đấu.

Bên cạnh đó, việc bố trí đội ngũ trọng tài cũng được đặc biệt chú trọng, với yêu cầu lựa chọn nhân sự đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm điều hành các cuộc tranh tài công bằng, khách quan.

Tại buổi làm việc ngày 12-10, lãnh đạo Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ các bộ môn thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam để kịp thời tháo gỡ. Đối với một số môn đang có sự điều chỉnh về địa điểm và thời gian tổ chức, lịch thi đấu sẽ được thống nhất trên cơ sở điều kiện thực tế tại địa phương đăng cai.

Trước đó, Bộ VH-TT-DL đã ban hành điều lệ khung của đại hội từ tháng 12-2025. Trên cơ sở này, điều lệ thi đấu của 48 môn (63 phân môn) đã được hoàn thiện và gửi đến các đơn vị trên cả nước. Thời hạn đăng ký danh sách VĐV chính thức của 36 đoàn cũng đã khép lại vào ngày 1-9.

Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang tập trung giải quyết các công việc trước khi các môn thi đấu chính thức. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Trong quá trình chuẩn bị, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các bộ môn khẩn trương kiểm tra hệ thống trang thiết bị, phương tiện phục vụ thi đấu, xác định cụ thể những hạng mục còn thiếu để chủ động phương án thuê hoặc bổ sung, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức.

Theo kế hoạch, TPHCM là địa điểm đăng cai chính của đại hội. Một số môn được tổ chức tại các địa phương khác, gồm kickboxing, sailing, việt dã núi Bà Rá và wushu tại Đồng Nai; pencak silat tại Đồng Tháp và nhảy cầu tại Hà Nội.

Với quy mô 973 nội dung thi đấu, công tác chuẩn bị về chuyên môn, nhân sự và cơ sở vật chất đang được đẩy nhanh nhằm bảo đảm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch.

MINH CHIẾN