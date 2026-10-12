Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chốt lịch tranh tài 973 nội dung

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tranh tài chính thức từ ngày 14-11 tới 12-12 ở TPHCM và có một số điều chỉnh phù hợp để ban hành Lịch thi đấu.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh: CỤC TDTT VN

Theo chương trình tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Lễ khai mạc diễn ra ngày 20-11 và Lễ bế mạc tổ chức ngày 12-12, nhưng nhiều môn sẽ sớm khai cuộc từ ngày 14-11.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận đã được giao nhiệm vụ là Trưởng tiểu ban khai mạc, bế mạc Đại hội. Theo đó, Tiểu ban này chủ trì huy động lực lượng tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc, Lễ bế mạc; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, phương án tổ chức, công tác lễ tân, khánh tiết và các hoạt động nghi lễ khác của Đại hội theo quy định.

Trưởng Ban tổ chức Đại hội là Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương. Ban tổ chức có 2 Phó ban là Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy.

Ban tổ chức Đại hội đã công bố Lịch thi đấu 48 môn thể thao, gồm 973 nội dung, có một số thay đổi nhằm điều chỉnh cho phù hợp. Môn cầu lông đã được đưa về tranh tài tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM) thay cho địa điểm dự kiến Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM) trước đó. Môn TDDC sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) dù dự kiến ban đầu là tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Môn Lân-sư-rồng sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thay cho địa điểm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng...

Môn điền kinh được tổ chức tại 3 địa điểm theo các nhóm nội dung, trong đó marathon nam, nữ đã hoàn thành thi đấu tại Khánh Hòa trong tháng 3. Các nội dung trong sân tổ chức từ ngày 22-11 tới 2-12 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). 2 nội dung tại giải việt dã leo núi sẽ thi đấu tại Bà Rá (Đồng Nai) từ ngày 20-11 tới 23-11. Điều kinh là môn có số nội dung thi đấu nhiều nhất với 52 bộ huy chương.

Môn bóng bàn với 7 nội dung là đầu tiên hoàn thành thi đấu diễn ra tháng 8 tại Hải Phòng. Trong khi đó, thể thao dưới nước chỉ tổ chức 3 môn gồm bơi (ngày 21-11 tới 26-11), lặn ( ngày 29-11 tới 1-12) và nhảy cầu ( ngày 8-12 tới 10-12). Môn nhảy cầu được tổ chức tại Hà Nội trong khi bơi và lặn tổ chức tại TPHCM.

Sau khi các đơn vị hoàn thành đăng ký lực lượng chính thức ngày 1-9 với Ban tổ chức Đại hội, hơn 12.000 HLV, VĐV của 34 tỉnh, thành và 2 ngành (Quân đội, Công an Nhân dân) sẽ tham gia tranh tài.

38 môn thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là: điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, lặn, nhảy cầu), TDDC, bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam), vật (tự do, cổ điển, bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, đua thuyền (rowing, canoeing, sailing, truyền thống), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng bàn, golf, triathlon, karate, wushu, cầu mây (trong nhà, bãi biển), kurash, jujitsu, roller, esports, pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, kickboxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể thao, sport aerobic, vovinam, võ cổ truyền, kéo cao, lân-sư-rồng, pickleball, võ thuật tổng hợp MMA.

MINH CHIẾN