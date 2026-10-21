U21 TPHCM đặt mục tiêu huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra trên sân nhà, U21 TPHCM đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với mục tiêu phấn đấu giành huy chương đồng (HCĐ) nội dung bóng đá nam.

U21 TPHCM đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: MEDIA VŨNG TÀU SPORTS

Bóng đá nam là một trong những nội dung thi đấu truyền thống và kéo dài nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra từ ngày 22-11 đến 6-12 trên sân Gò Đậu và Đông Hòa (TPHCM).

Theo điều lệ, giải đấu tiếp tục dành cho các cầu thủ lứa tuổi U21, có năm sinh từ ngày 1-1-2005 trở về sau. Có 9 đơn vị đăng ký tham dự, gồm An Giang, Công an Nhân dân, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Huế, Nghệ An, Quân đội và TPHCM.

Các đội được chia thành hai bảng, bảng A gồm 4 đội (U21 TPHCM mặc định nằm bảng A) và bảng B có 5 đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Cục Thể dục Thể thao sẽ bốc thăm chia bảng bằng hình thức trực tuyến vào ngày 26-10.

Hai đội giành chiến thắng ở bán kết sẽ tranh HCV trong trận chung kết, trong khi hai đội thua được trao đồng HCĐ. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, kết quả thắng thua sẽ được phân định bằng loạt sút luân lưu 11m.

HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt U21 TPHCM. ẢNH: MEDIA VŨNG TÀU SPORTS

Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Lư Đình Tuấn, U21 TPHCM đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng của thể thao thành phố trong năm 2026. Còn theo Trưởng đoàn Hoàng Ngọc Tuấn, dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có truyền thống đào tạo trẻ, song U21 TPHCM với điểm tựa sân nhà sẽ quyết tâm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu giành HCĐ.

Ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất năm 2022, U21 TPHCM đã giành HCĐ. Còn trong lịch sử tham dự đại hội, thành tích cao nhất của bóng đá nam TPHCM là HCB vào năm 2002.

Trong khi đó, đương vô địch Nghệ An, á quân Hà Nội cùng 2 đội bóng thuộc đơn vị lực lượng vũ trang là Công an Nhân dân và Quân đội được nhận diện cạnh tranh HCV. Ngoài ra, những địa phương khác như U21 Huế (nòng cốt đội hình đoạt vị trí á quân U17 quốc gia 2026) cũng hứa hẹn sẽ trở thành "ngựa ô" tại giải.

HỮU THÀNH