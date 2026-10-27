CLB CAHN đặt niềm tin vào Quang Hải trước thử thách lớn

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đứng trước thử thách lớn khi làm khách trên sân của Shanghai Port (Trung Quốc) lúc 17 giờ ngày 27-10, thuộc lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027. Sau hai thất bại liên tiếp, thầy trò HLV Alexandre Polking đang rất cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực và nuôi hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Phong độ của CLB CAHN sa sút trong thời gian qua. Ảnh: CAHN FC

Khởi đầu chưa thuận lợi tại đấu trường châu Á khiến CLB CAHN rơi vào tình thế khó khăn. Dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng, đội bóng ngành công an vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Điểm đáng lo ngại với đội CAHN nằm ở khả năng phòng ngự. Khi đối đầu các đội bóng chơi tốc độ, CAHN đôi lúc bộc lộ khoảng trống giữa các tuyến, đặc biệt trong những tình huống đối phương chuyển trạng thái nhanh. Đây là vấn đề HLV Polking cần khắc phục nếu muốn giành điểm trước Shanghai Port.

Đại diện Trung Quốc sở hữu lợi thế sân nhà, nền tảng thể lực tốt cùng khả năng tổ chức tấn công đa dạng. Những pha phối hợp tốc độ ở hai biên và khả năng gây sức ép liên tục có thể đặt hàng thủ CAHN vào thế chống đỡ vất vả.

Trong hoàn cảnh ấy, sự tập trung và tính kỷ luật sẽ đóng vai trò quyết định. Đội khách cần giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai lầm cá nhân và tránh để đối phương khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Trên mặt trận tấn công, Nguyễn Quang Hải tiếp tục được kỳ vọng trở thành nhân tố tạo khác biệt. Khả năng quan sát, điều tiết nhịp độ cùng những đường chuyền có tính đột biến của tiền vệ này có thể giúp CAHN mở ra cơ hội trước hàng thủ Shanghai Port.

Quang Hải vẫn là vị trí không thể thiếu cho dù HLV Polking tung 6 ngoại binh ra sân. Ảnh: CAHN FC

Tuy nhiên, Quang Hải cần nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội, nhất là trong những tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Nếu tận dụng được tốc độ của các cầu thủ tuyến trên, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn.

Một yếu tố khác mà HLV Polking phải tính toán là thể lực. Lịch thi đấu dày đặc ở cả V-League lẫn đấu trường châu lục khiến các cầu thủ khó duy trì trạng thái sung sức nhất. Vì vậy, việc phân phối sức và lựa chọn thời điểm tăng tốc sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trận đấu.

Dù bị đánh giá thấp hơn, CLB CAHN vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả khả quan. Nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tận dụng hiệu quả những tình huống phản công và duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, đội bóng ngành công an có thể tạo bất ngờ.

1 điểm trên đất Trung Quốc cũng sẽ mang ý nghĩa quan trọng, giúp thầy trò HLV Polking giải tỏa sức ép và lấy lại sự tự tin cho chặng đường tiếp theo tại AFC Champions League Elite.

KHÁNH VÂN