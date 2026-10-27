Giá vé xem tuyển Việt Nam đá giải tiền Asian Cup 2027 khá mềm

Giá vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu Giải giao hữu quốc tế 2026 tại Ninh Bình khá mềm, tạo điều kiện để người hâm mộ đến sân Thiên Trường cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik trước thềm Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại ở đợt FIFA Days tháng 11. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiều 27-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé theo dõi Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 trên Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, vé có 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Với mức giá khởi điểm chỉ 200.000 đồng, người hâm mộ đã có thể trực tiếp theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 11. Mức này được cho phù hợp với túi tiền của người hâm mộ, không quá chênh lệch so với các trận đấu tại V-League.

VFF cho biết vé được mở bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 10 giờ ngày 29-10 đến 20g30 ngày 1-11, người hâm mộ có thể mua vé xem cả 2 trận đấu của tuyển Việt Nam. Giai đoạn còn lại từ 20g31 ngày 1-11 đến 23g59 ngày 6-11, vé tiếp tục được bán cho trận đấu ngày 17-11.

Việc bán vé sẽ kết thúc khi hết vé hoặc hết thời hạn quy định. Người mua cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để thực hiện giao dịch trên ứng dụng. Vé dự kiến được chuyển phát nhanh đến địa chỉ đăng ký của khách hàng từ ngày 5-11. Phí vận chuyển là 30.000 đồng.

VFF công bố thể thức bán vé theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Giải giao hữu quốc tế 2026. ẢNH: VFF

Tại Giải giao hữu quốc tế 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19 giờ ngày 11-11, trước khi chạm trán Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17-11. Trận đấu còn lại giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan diễn ra ngày 14-11.

Hai trận đấu với các đối thủ này là dịp để HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và hoàn thiện lối chơi, hướng đến vòng chung kết Asian Cup tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.

HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Hà Nội từ hôm 24-10 để cùng các cộng sự lên kế hoạch chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Days tháng 11. Khép lại vòng 7 V-League 2026-2027, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại.

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HỮU THÀNH