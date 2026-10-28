U15 Việt Nam thua U15 Rwanda ở loạt sút luân lưu

Ngày 28-10, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tiếp diễn với các trận đấu thuộc vòng 1/16. Đội tuyển U15 Việt Nam gặp U15 Rwanda ở vòng 1/16 Tier C và để thua 2-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 ở giờ đấu chính.

Thua U15 Rwanda ở vòng 1/16, các cầu thủ Việt Nam tranh hạng từ 81-96.

Trận đấu cũng có sự hiện diện của ông Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA cùng chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng vừa sang để dự khán giải đấu.

U15 Việt Nam sớm tạo lợi thế dẫn trước hai bàn khi trận đấu chỉ trôi qua được 29 phút, trong đó có 1 tình huống phản lưới nhà của đối phương từ pha đá phạt của Vận Tài.

Tuy nhiên, U15 Rwanda nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng ở các phút 35 và 36, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu và phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, U15 Rwanda giành chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Tier C.

Kết quả này khiến U15 Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 80 và sẽ chuyển xuống nhánh tranh hạng 81–96, gặp U15 Nicaragua.

Sau trận đấu, ông Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ U15 Việt Nam. Ông Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở cơ hội để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

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KHÁNH VÂN