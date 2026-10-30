HLV Cristiano Roland đánh giá cao chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Trong kế hoạch chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã có các chuyến tập huấn quốc tế và thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Mới nhất là đợt tập huấn và thi đấu 3 trận giao hữu chất lượng tại Hàn Quốc.

HLV trưởng Cristiano Roland, người tạo dấu ấn khi giúp U17 Việt Nam tham dự World Cup. Ảnh: VFF

Trong cuộc phỏng vấn sau khi cùng đội tuyển U17 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland cho biết: “VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup”.

Theo HLV Cristiano Roland, giá trị của những trận đấu này không đơn thuần nằm ở kết quả. Các đối thủ có thể không vượt trội về tỷ số, nhưng lại sở hữu nền tảng thể chất tốt và tạo ra nhiều thử thách trong quá trình thi đấu. Đây là điều kiện cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích nghi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng sự đầu tư và đồng hành cần được nhìn nhận trong mối quan hệ lâu dài giữa thành quả chuyên môn và định hướng phát triển bóng đá trẻ. “Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng U17 Việt Nam đá tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng”, ông nhấn mạnh.

U17 Việt Nam còn thêm 1 chuyến tập huấn tại UAE từ ngày 6-11.

Từ góc nhìn của HLV Cristiano Roland, FIFA U17 World Cup không phải đích đến cuối cùng của thế hệ cầu thủ này. Đây là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nhưng hành trình phát triển để vươn tới đội tuyển quốc gia vẫn còn nhiều thử thách.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ sang UAE từ ngày 6-11 để tập huấn và thi đấu giao hữu. Theo HLV Cristiano Roland, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu đã đạt được tại Hàn Quốc, đồng thời hoàn thiện thể trạng và thể lực để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

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