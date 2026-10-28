U17 Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc bằng trận thắng CLB Shinpyeong

Do U17 Hàn Quốc chưa tập hợp đủ lực lượng nên LĐBĐ chủ nhà đã thay thế bằng CLB Shinpyeong ở trận đấu tập huấn cuối cùng vào chiều 28-10, và U17 Việt Nam đã thắng 4-2.

U17 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026.

Shinpyeong là đội bóng trường trung học có thành tích nổi bật tại Hàn Quốc, từng vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026. Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng chú ý, tạo điều kiện để U17 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng và các phương án chiến thuật.

Đội bạn mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, U17 Việt Nam nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi Sỹ Bách đi bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Sau đó, Quý Vương lập công giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Shinpyeong được hưởng phạt đền và ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì thế chủ động và có thêm hai bàn thắng. Phút 68, Trí Dũng lập công nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Mạnh Quân ghi bàn ở phút 76, ấn định chiến thắng 4-2 cho U17 Việt Nam.

Cũng như các trận đấu tập trước đó, BHL U17 Việt Nam ưu tiên thử nghiệm nhân sự, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và nâng cao sự phối hợp giữa các cầu thủ, thay vì đặt nặng kết quả thắng thua.

Theo kế hoạch, ngày 29-10, đội sẽ trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, ngày 6-11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE để tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

ĐOÀN NHẬT