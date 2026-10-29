U17 Việt Nam đón tín hiệu tích cực trước thềm U17 World Cup 2026

Dữ liệu GPS cho thấy cường độ vận động của các tuyển thủ U17 Việt Nam cải thiện qua từng trận đấu tập tại Hàn Quốc, và HLV Cristiano Roland xem đây là tín hiệu tích cực trước khi bước vào U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam trở về nước, khép lại chuyến tập huấn đầy tích cực tại Hàn Quốc. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiều 29-10, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, kết thúc đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Trong thời gian tập huấn, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội thi đấu 3 trận giao hữu với U18 Seoul, U18 Cheonan và CLB Shinpyeong. Theo HLV Cristiano Roland, các trận đấu giúp tuyển thủ U17 Việt Nam làm quen trở lại với cường độ thi đấu cao, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý và khả năng phản xạ trên sân.

Nhà cầm quân người Brazil chia sẻ: “Các cầu thủ đã nỗ lực rất lớn để thích nghi nhanh với tốc độ và cường độ cao, từ đó đưa ra quyết định cũng như phản xạ nhanh hơn trên sân. Dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận cho thấy cường độ vận động của các em tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu”.

HLV Cristiano Roland hài lòng về sự tiến bộ của các tuyển thủ U17 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

HLV Cristiano Roland đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, giúp các cầu thủ thêm tự tin trước khi bước vào sân chơi thế giới. Trong 2 tuần chuẩn bị còn lại, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì cường độ tập luyện, thi đấu cao, đồng thời điều chỉnh thể trạng và hoàn thiện thể lực để đạt phong độ tốt nhất ở U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam trở lại tập luyện vào ngày 31-10. Ngày 6-11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ sang UAE tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi di chuyển đến Qatar tham dự giải.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết FIFA U17 World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland quyết tâm tạo sự khác biệt và hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

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HỮU THÀNH