Vòng 6 V-League: Thanh Hóa thử sức trước Hà Tĩnh đang vào phom

Thanh Hóa tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 6 V-League 2026-2027 trong bối cảnh phong độ của đội chủ nhà đầy thất thường, còn các vị khách đang thăng hoa với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp.

Thanh Hóa có lợi thế được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Hà Tĩnh. ẢNH: VPF

Thanh Hóa hướng đến mùa giải 2026-2027 với hàng loạt khó khăn, nhưng vẫn giành được 7 điểm sau 5 vòng đầu tiên tại V-League. Đấy là thành quả đáng ghi nhận của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Trong đó, họ từng đánh bại Hải Phòng trên sân Lạch Tray và gần nhất cầm hòa đương kim vô địch CAND trên sân khách.

Tuy nhiên, xen giữa những kết quả tích cực đó là thất bại trước Nam Định ngay tại xứ Thanh. Thành tích thất thường khiến Thanh Hóa chưa thể mang lại cảm giác yên tâm, song tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ, sự nhiệt huyết của ban huấn luyện cùng điểm tựa từ người hâm mộ sẽ là nền tảng vững chắc để đội bóng vượt qua giai đoạn thử thách.

Mới đây, Thanh Hóa đã kêu gọi người hâm mộ quét mã QR để chung tay hỗ trợ đội bóng. Nhưng để nhận được sự hưởng ứng lớn hơn, thành tích trên sân cỏ vẫn có ý nghĩa quan trọng. Với cổ động viên xứ Thanh, những chiến thắng và 3 điểm giành được trên sân nhà luôn là nguồn động viên thiết thực nhất.

Vì vậy, trước cuộc tiếp đón Hà Tĩnh, điều HLV Mai Xuân Hợp cần cải thiện là khả năng phòng ngự. Thanh Hóa vẫn chưa có trận nào giữ sạch lưới. Hàng thủ thiếu sự chắc chắn có thể trở thành điểm yếu lớn khi đối đầu với đội bóng đang sở hữu hàng công hiệu quả như Hà Tĩnh.

Trịnh Văn Lợi cùng đồng đội cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, tăng khả năng bọc lót và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Bởi chỉ cần một sai số nhỏ nhất, Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ điểm ở lại sân nhà.

Hà Tĩnh đang vào phom với hàng công có hiệu suất ghi bàn ổn định. ẢNH: VPF

Trái ngược với sự bất ổn của Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang cho thấy phong độ tích cực. Sau thất bại ở trận ra quân trước CAHN, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại, giành 10 điểm và bắt đầu hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương. Hàng công của Hà Tĩnh gây ấn tượng khi ghi 7 bàn trong 3 trận gần nhất, trận nào cũng có ít nhất 2 lần làm tung lưới đối phương. Daniel Da Silva là điểm đến của phần lớn các đợt lên bóng khi đã ghi 4 bàn thắng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, Hà Tĩnh cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành. Ông khuyến khích học trò sút xa hoặc để tuyến hai băng lên dứt điểm. Tiền vệ Luiz Antonio đã ghi 2 bàn, trong khi hậu vệ cánh Bùi Duy Thường cũng có một pha lập công. Atshimene Charles chưa ghi bàn nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng nhờ khả năng thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Với phong độ hiện tại, chuyến làm khách trước Thanh Hóa là cơ hội để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tiến bộ. Đội khách có lý do để tự tin, nhất là khi hàng thủ chủ nhà chưa thể giữ sạch lưới từ đầu giải. HLV Phan Như Thuật cũng có đội hình tốt nhất để chủ động lựa chọn phương án chiến thuật phù hợp.

Dự đoán: Thanh Hóa 1-0 Hà Tĩnh

HỮU THÀNH