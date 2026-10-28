CLB nữ TPHCM được treo thưởng lớn tại sân chơi châu Á

Sáng 28-10, CLB nữ TPHCM đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Ấn Độ tham dự AFC Women's Champions League 2026-2027 vào buổi tối cùng ngày, giải đấu mà cô trò HLV Kim Chi có lần thứ 3 liên tiếp tham dự.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân trao quà động viên toàn đội trước khi lên đường sang Ấn Độ. Ảnh: HFF

Tại buổi tập, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cùng ông Trần Đình Huấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM, đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho toàn đội.

Năm nay là lần thứ 3 liên tiếp CLB nữ TPHCM đại diện Việt Nam dự đấu trường châu Á và thử thách cũng cao hơn khi lần này không còn ưu thế đá sân nhà. Nguyên nhân là sân Thống Nhất vốn đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải quốc tế đang tiến hành sửa chữa.

Vòng loại bảng sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 1 đến 7-11, CLB nữ TPHCM cùng bảng với các đội East Bengal (Ấn Độ), 4.25 (CHDCND Triều Tiên) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc). Đây là bảng đấu dự báo nhiều khó khăn cho CLB nữ TPHCM khi các đại diện của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vốn rất mạnh, sẵn sàng tranh ngôi vô địch. Còn lại là East Bengal có ưu thế chủ nhà cùng thế mạnh từ dàn ngoại binh như họ đã tham dự những mùa giải trước.

CLB nữ TPHCM vừa có lần thứ 8 liên tiếp VĐQG, nhưng lần này đang lộ một số hạn chế về lực lượng khi nhiều trụ cột dần lớn tuổi, đang trong giai đoạn bổ sung lực lượng nên sự tăng cường của các ngoại binh là rất cần thiết.

Hai lần tham dự trước đây, CLB nữ TPHCM đều vượt qua vòng đấu bảng. Đó cũng là mục tiêu mà đội phấn đấu ở lần thứ ba tham dự. Thay mặt LĐBĐ TPHCM (HFF), Tổng thư ký Trần Đình Huấn cho biết HFF sẽ thưởng cho CLB nữ TPHCM 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cho 1 trận hòa và 10.000 USD (khoảng 258 triệu đồng) cho 1 trận thắng tại vòng bảng ở Ấn Độ.

Một số hình ảnh tại buổi tập sáng 28-10:

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