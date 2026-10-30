SLNA - CAHN: Sức trẻ thách thức dàn sao V-League

Sông Lam Nghệ An (SLNA) là đội duy nhất đang bất bại sau 5 vòng đầu tại V-League 2026-2027 nên cuộc tiếp đón đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN) được xem như bài kiểm tra về khả năng cạnh tranh tốp huy chương của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn (18 giờ, ngày 31-10).

SLNA được dự báo có trận đấu khó khăn khi tiếp đón đương kim vô địch CAHN. ẢNH: VPF

3 chiến thắng và 2 trận hòa, gần nhất là vượt qua HAGL với tỷ số 2-0 ngay tại Pleiku, không chỉ giúp SLNA vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên sau 4 năm mà còn tạo cú hích tinh thần trước cuộc so tài được dự báo nhiều khó khăn với CAHN.

Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Văn Sỹ Sơn, các cầu thủ trẻ SLNA đang cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn lẫn tinh thần. Thủ môn Cao Văn Bình ngày càng trở thành chốt chặn đáng tin cậy, Nguyễn Quang Vinh và Lê Văn Quý đã biết cách tạo dấu ấn bằng những bàn thắng cho riêng mình. Đặc biệt, tiền vệ Việt kiều Pháp Abdel Amine Tran Duc Vinh đang mang đến làn gió mới tại V-League bằng khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.

HLV Văn Sỹ Sơn từng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đức Vinh cùng 2 đàn anh Hồ Khắc Ngọc và Onoja Joseph trong cách vận hành lối chơi. Nếu Khắc Ngọc và Đức Vinh đảm nhiệm vai trò tổ chức, kết nối tuyến giữa thì Onoja Joseph là người đánh chặn, tạo sự cân bằng cho đội hình. Đây cũng chính là những nhân tố giúp SLNA chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công vô cùng hiệu quả.

Hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ cũng đang mang lại sự yên tâm với sự trở lại của trung vệ ngoại Jairo Filho sau chấn thương. Sự trở lại đúng thời điểm của trung vệ kỳ cựu này sẽ rất quan trọng khi SLNA phải đối mặt với hàng công có nhiều ngôi sao của CAHN.

Dù vậy, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn có lý do để lo lắng về lực lượng khi tiền đạo Bruno Pereira dính chấn thương trong trận thắng HAGL và đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. SLNA không có cầu thủ nào bị treo giò ở vòng 6, nhưng sự vắng mặt của Bruno, nếu xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến những phương án tấn công của đội chủ nhà.

Sân Vinh cũng là điểm tựa vững chắc của SLNA. Sự cuồng nhiệt trên khán đài có thể trở thành động lực để thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn duy trì sự hưng phấn, nuôi hy vọng giải "cơn khát" chiến thắng trước CAHN.

Bên kia phần sân, CAHN đang rất cần một chiến thắng sau 2 vòng liên tiếp không như mong đợi. Thất bại trước Hà Nội FC cùng trận hòa Thanh Hóa khiến đội bóng của HLV Mano Polking đánh mất những điểm số quan trọng trong giai đoạn đầu của V-League 2026-2027. Nếu giành trọn 3 điểm tại sân Vinh, CAHN sẽ vượt qua chính SLNA (khoảng cách giữa 2 đội chỉ 1 điểm) và có cơ hội tái chiếm ngôi đầu bảng.

Kinh nghiệm của đội trưởng Nguyễn Quang Hải được kỳ vọng sẽ chèo lái CAHN vượt qua những khó khăn trên sân Vinh. ẢNH: VPF

Dù phong độ tại V-League chưa thực sự ổn định, CAHN vừa có cú hích rất lớn khi giành chiến thắng lịch sử ngay trên sân của Cảng Thượng Hải tại AFC Champions League Elite. Kết quả này cho thấy thực lực của đội bóng ngành Công an và chắc chắn giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Nghệ An. Cặp tiền đạo Leo Artur và Alan vẫn là những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công CAHN nhờ khả năng ghi bàn và kiến tạo.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của các vị trí còn lại đang khiến đội bóng chưa phát huy được hết sức mạnh. HLV Mano Polking cần tìm được sự kết nối tốt hơn giữa các tuyến, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và các cầu thủ phải liên tục di chuyển giữa những đấu trường.

Khó khăn của CAHN còn đến từ vấn đề nhân sự. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi Đoàn Văn Hậu vẫn chưa hoàn thành án kỷ luật của VFF. Trong trận thắng Cảng Thượng Hải, Văn Hậu đã đeo băng đội trưởng và có đóng góp quan trọng vào chiến thắng của đội nhà. Ở 2 vòng V-League gần nhất, khi không có Văn Hậu, CAHN đều để thủng lưới. Vì vậy, sự thiếu vắng hậu vệ này ở trận gặp SLNA tới đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với đội bóng của HLV Mano Polking.

Xét về chất lượng đội hình, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Leo Artur hay Alan đều có khả năng tạo ra khác biệt. Đây là trận đấu mà CAHN phải đối diện với áp lực chiến thắng lớn hơn. Trong khi đó, SLNA với tâm lý thoải mái biết đâu sẽ tạo nên cơn địa chấn tiếp theo tại V-League 2026-2027?

Dự đoán: SLNA 0-2 CAHN

HỮU THÀNH