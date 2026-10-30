V-League 2026-2027: Cuộc đua ở nhóm đầu ngày càng căng thẳng

V-League 2026-2027 bước vào vòng 6 với lịch thi đấu dày đặc. Cục diện sau 5 vòng đã xuất hiện sự phân hóa. Cuộc đua ở nhóm đầu ngày càng căng thẳng, những đội bóng sa sút thì phải đối mặt với áp lực điểm số và nguy cơ biến động trên băng ghế huấn luyện.

Hà Nội FC - đối thủ khó chịu

Tâm điểm ngày 30-10 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy. Sau hai chiến thắng liên tiếp ở vòng 3 và 4, đội bóng của HLV Harry Kewell bất ngờ thua 0-1 trên sân SHB Đà Nẵng.

Văn Quyết và đồng đội Hà Nội FC có nhiều cơ hội thắng đội khách Ninh Bình. Ảnh: VPF

Sau 5 trận, đội bóng từng 6 lần vô địch V-League mới có 6 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dù phong độ chưa ổn định, Hà Nội FC vẫn là đối thủ khó chịu, đặc biệt trong những trận đấu lớn.

Ở vòng 4, họ từng đánh bại đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN) ngay trên sân khách, tạo thêm biến số cho cuộc đua vô địch. Bởi vậy, đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể tiếp tục đóng vai “ngựa ô” bằng cách cản bước Ninh Bình.

Đây cũng là dịp HLV Chu Đình Nghiêm trở lại sân Hàng Đẫy để đối đầu đội bóng cũ, mà ông từng dẫn dắt vô địch V-League. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đang chịu sức ép sau khi Ninh Bình bất ngờ thua CA TPHCM trên sân nhà ở vòng trước, bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu. Nếu tiếp tục mất điểm, áp lực dành cho HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tăng lên đáng kể.

Trận đấu còn gây chú ý bởi sự hiện diện của nhiều tuyển thủ quốc gia ở cả hai đội. Đáng nói, hàng phòng ngự đang là điểm yếu của đôi bên. Ninh Bình đã thủng lưới 7 bàn, nhiều nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu, còn Hà Nội FC nhận 9 bàn thua sau 5 vòng. Trong thế trận được dự báo cởi mở, một sai lầm ở tuyến dưới hoàn toàn có thể định đoạt kết quả.

SLNA gặp thử thách lớn

Sau khi lần đầu trở lại ngôi đầu bảng trong vòng 4 năm, Sông Lam Nghệ An (SLNA) lập tức phải đối mặt thử thách lớn mang tên CAHN. Đội bóng trẻ của HLV Văn Sỹ Sơn sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch lúc 18 giờ ngày 31-10, trong bối cảnh đối thủ vừa tạo dấu ấn tại AFC Champions League Elite bằng chiến thắng trên sân Shanghai Port.

Xét về lực lượng, SLNA bị đánh giá thấp hơn, nhưng sân Vinh vẫn là điểm tựa quan trọng. Sự hưng phấn sau chuỗi trận tích cực, sức trẻ và lối chơi giàu tốc độ có thể giúp đội chủ nhà gây khó khăn cho đối thủ.

CAHN lại bước vào trận đấu trong tình trạng quá tải. Đây là trận thứ ba của thầy trò HLV Polking trong vòng 8 ngày, sau chuyến làm khách tại Thượng Hải. Quãng đường di chuyển dài cùng mật độ thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Trong hoàn cảnh đó, bản lĩnh và chiều sâu đội hình sẽ là lợi thế để CAHN tìm cách vượt qua sức ép tại sân Vinh.

Nguyễn Đình Bắc, người con xứ Nghệ đang khoác áo đội khách, cũng là cái tên đáng chú ý trong cuộc đối đầu này. Trước một SLNA giàu năng lượng, CAHN cần kiểm soát nhịp độ và hạn chế bị cuốn vào lối chơi tốc độ của chủ nhà.

Sức ép trên 2 chiếc ghế nóng Thể Công Viettel đang sa sút với chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 5 thất bại, mới nhất là trận thua FC Seoul 0-5. Nếu tiếp tục trắng tay trước Nam Định, HLV Popov sẽ đối mặt nguy cơ mất ghế. Trong khi đó, Đồng Nai mới giành 1 điểm sau 5 vòng và chưa ghi bàn. HLV Nguyễn Việt Thắng cũng sẵn sàng rời vị trí nếu CLB tìm được người thay thế. Chuyến làm khách trên sân Hải Phòng ở vòng 6 có thể mang tính quyết định với nhà cầm quân trẻ này.

YẾN PHƯƠNG