U23 Việt Nam cần những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Qatar

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 tại Gia Lai trong tháng 11 là cơ hội quý giá cho đội tuyển U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực trước các đối thủ quen thuộc Thái Lan, Singapore và Qatar.

Lý Đức và đồng đội rất cần những trận đấu cọ xát với đối thủ mạnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của U23 Việt Nam là cuộc đối đầu với Thái Lan và Qatar, khi đây là những đối thủ có thể giúp các cầu thủ trẻ nhận diện rõ khoảng cách về trình độ, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Thái Lan ngày 10-11, Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11 trên sân Pleiku. Ba trận đấu trong khoảng thời gian ngắn đòi hỏi ban huấn luyện phải có phương án sử dụng nhân sự hợp lý, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được thể hiện năng lực.

Cuộc chạm trán U23 Thái Lan luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Bóng đá trẻ hai nước đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần đối đầu vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt về chuyên môn và tâm lý. Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật, khả năng phối hợp nhóm và xử lý bóng trong phạm vi hẹp khá tốt. Đây là thuốc thử nặng ký của U23 Việt Nam nếu đội bạn mang đến Pleiku lực lượng mạnh nhất.

Trong khi đó, trận gặp Qatar cũng là thử thách cần được chú ý. Bóng đá trẻ Qatar được đầu tư bài bản, có nền tảng thể lực và khả năng tổ chức chiến thuật tốt. Trước đối thủ đến từ Tây Á, chủ nhà U23 Việt Nam sẽ phải giải quyết những tình huống tranh chấp cường độ cao, chịu sức ép liên tục và hạn chế tối đa sai sót trong phòng ngự.

Đội tuyển U23 Việt Nam sắp có những trận giao hữu chất lượng ở Gia Lai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những trận đấu như vậy có giá trị lớn hơn các chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu. Khi gặp đội bóng có tốc độ xử lý nhanh và khả năng gây áp lực tốt, hạn chế của từng vị trí sẽ bộc lộ rõ ràng. Đó là những điều mà cộng sự thân tín Đinh Hồng Vinh sâu sát để điều chỉnh phù hợp và tham mưu cho HLV Kim Sang-sik.

Riêng với Singapore có thể không được đánh giá cao bằng hai đối thủ còn lại, nhưng cũng là đội bóng khó chịu nếu có thành phần chính thức. U23 Việt Nam phải thể hiện khả năng áp đặt thế trận, tổ chức tấn công trước hàng phòng ngự số đông và tận dụng cơ hội. Đây vốn là những vấn đề từng khiến các đội tuyển trẻ Việt Nam gặp khó khăn.

Điều quan trọng là U23 Việt Nam cần xác định đúng mục tiêu của giải đấu. Thành tích dẫu ở sân chơi giao hữu vẫn luôn có ý nghĩa, nhưng việc tìm kiếm một bộ khung ổn định, đánh giá năng lực cầu thủ và hoàn thiện lối chơi phải được đặt lên hàng đầu.

Bóng đá trẻ Việt Nam từng có những thành công đáng ghi nhận ở khu vực. Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc cạnh tranh tại Đông Nam Á và khẳng định vị thế ở châu lục vẫn còn đáng kể. Để thu hẹp khoảng cách ấy, các cầu thủ phải thường xuyên được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Giải giao hữu tại Gia Lai là cơ hội học hỏi nghiêm túc. U23 Việt Nam có thể thắng, hòa hoặc thua, nhưng điều đáng quan tâm nhất là đội bóng tiến bộ ra sao sau mỗi trận. Bóng đá trẻ cần những thực chiến để trưởng thành, hơn là những chiến thắng đẹp trên bảng tỷ số.

ĐĂNG HUY