Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Việt Nam – Indonesia: Thắng đậm để chiếm ưu thế (19g30, ngày 9-8)

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 qua cuộc so tài với các cầu thủ Indonesia vào tối 9-8. Trận đấu mà đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn, thậm chí sẽ là 1 chiến thắng cách biệt đang chờ đón.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến trận thắng cách biệt trước Indonesia để tranh chấp ngôi đầu bảng A với Thái Lan,

Các cầu thủ Indonesia cho thấy chưa có cải thiện đáng kể nào về mặt chuyên môn sau khi thua cách biệt 0-7 trước Thái Lan ở trận ra quân. Trận đấu mà Indonesia đã để lộ nhiều hạn chế từ con người cho đến lối chơi và không thể chống đỡ trước sự đồng đều và hiệu quả của Thái Lan. Gặp đội chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ 2 có lẽ thêm một cử tập nặng ở hàng phòng ngự đang chờ đón đội bóng này.

Với các cầu thủ Việt Nam, Huỳnh Như và các đồng đội đã thể hiện sức mạnh ngay ở trận ra quân qua chiến thắng 6-0 trước Campuchia. Trận thắng mà đội chủ nhà không tốn quá nhiều sức, thậm chí đảm bảo được thể lực khi những Hải Yến, Huỳnh Như, Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân… chia nhau thi đấu 1 hiệp.

Điều đáng mừng ở đội Việt Nam là tính hiệu quả của các chân sút khi tận dụng tốt các cơ hội để chuyển thành bàn thắng. Không chỉ đến từ những pha dứt điểm cận thành mà còn ở những cú xa, căng uy hiếp cầu môn đối phương. Thực lực đồng đều và mạnh hơn hẳn, thêm 1 trận thắng đang chờ đón đội chủ nhà. Nhưng điều mà HLV Mai Đức Chung hướng đến là 1 trận thắng cách biệt để chiếm ưu thế trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan.

Hải Yến cùng đội chủ nhà đã có trận thắng đậm 6-0 trước Campuchia hôm ra quân

Hiện tại, Thái Lan đang dẫn đầu bảng A với hơn đội tuyển Việt Nam 1 bàn thắng. Thái Lan cũng gặp đối thủ dưới cơ là Campuchia ở lượt trận thứ 2, nhưng trận này diễn ra trước cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia. Vì thế đội chủ nhà phần nào có ưu thế ở lượt này, và vấn đề là khả năng “săn bàn” hiệu quả của các chân sút mà thôi.

Việc dẫn đầu bảng A sẽ rất có lợi cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan, bởi ở bảng B các cầu thủ Philippines cho thấy họ vẫn rất mạnh với đội hình có đến 11 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 9 đến từ Mỹ - quốc gia hàng đầu của làng bóng đá nữ thế giới. Thế nên, việc tránh sớm đụng đối thủ này ở bán kết cũng là phương án mà cả đội Việt Nam lẫn Thái Lan đều tính đến.

Lịch thi đấu ngày 9-8, sân Lạch Tray: 16g30: Thái Lan – Campuchia 19g30: Việt Nam – Indonesia Dự đoán: 5-0

CAO TƯỜNG