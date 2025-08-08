U20 nữ Việt Nam tiếp tục thắng đậm, sáng cửa đi tiếp

Chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U20 nữ Hồng Kông (TQ) vào ngày 8-8, U20 nữ Việt Nam chiếm ưu thế lớn ở bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026 và chỉ cần không thua Kyrgyzstan ở lượt cuối để rộng cửa giành vé đi tiếp.

U20 nữ Việt Nam giành trận thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ tại vòng loại U20 châu Á 2026 khi đè bẹp U20 Hồng Kông (TQ) với tỷ số 6-0, nối dài mạch thắng sau trận ra quân 5-0 trước Singapore. Trận cầu này chứng kiến Hoài Trinh bùng nổ và nhiều khoảnh khắc dứt điểm đẳng cấp đến từ các mũi nhọn áo đỏ.

Phút 16, từ pha phối hợp bên cánh trái, Hoài Trinh tận dụng sự chậm chạp của hàng thủ Hồng Kông để xâm nhập vòng cấm rồi đưa bóng qua đầu hậu vệ đối phương, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 35, chính Hoài Trinh một lần nữa trừng phạt sai lầm phòng ngự với pha cướp bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút “sấm sét” nhân đôi cách biệt. Không dừng lại ở đó, phút bù giờ hiệp 1, Hoài Trinh tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Thanh Hiếu bắt vô lê hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U20 nữ Việt Nam vẫn thi đấu áp đảo và tiếp tục ghi bàn đều đặn. Phút 65 Thùy Linh thực hiện cú sút phạt ở góc hẹp khiến bóng dội mép trong cột dọc rồi đi vào lưới. Vài phút sau, Hoàng Vân tận dụng hai tình huống dứt điểm cận thành để đưa tỷ số lên 5-0. Đến phút 90, Thúy Hằng khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng pha bóng sống đẳng cấp, ấn định chiến thắng 6-0.

Trận thắng vào tối 8-8 giúp các cô gái Việt Nam đến gần với vòng chung kết

Chiến thắng này giúp U20 nữ Việt Nam có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Ở trận cùng giờ, U20 Kyrgyzstan vượt qua Singapore với tỷ số 1-0. Với cục diện này, U20 nữ Việt Nam chỉ cần tránh thất bại trước U20 Kyrgyzstan ở lượt cuối để nắm trong tay tấm vé dự vòng chung kết châu Á.

HLV Masahiko và các học trò nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố hệ thống tấn công đã vận hành nhịp nhàng và tinh quái ở hai trận vừa qua, đồng thời chuẩn bị phương án đề phòng những kịch bản khó lường khi chạm trán đối thủ Trung Á.

