U17 nữ Việt Nam xác định các đối thủ ở vòng loại U17 nữ châu Á 2026

Chiều 7-8, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại U17 nữ châu Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp Hồng Kông (Trung Quốc) và Guam ở vòng loại giải đấu. Bảng đấu này sẽ diễn ra tại Việt Nam.

Vòng loại có 27 đội, được chia thành 8 bảng, gồm 3 bảng 4 đội và 5 bảng 3 đội. Tám đội đứng nhất 8 bảng sẽ cùng với 4 đội đã giành quyền tham gia thi đấu tại giải bóng đá vô địch U17 nữ thế giới 2025 (FIFA U17 Women’s World Cup Morocco 2025) được đặc cách vào VCK gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Kết quả bốc thăm, U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng 3 đội, cụ thể ở bảng D cùng với U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) và U17 nữ Guam.

Theo kế hoạch, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 17-10 sắp tới. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 30-4-2026 đến ngày 17-5-2026. Trước đó, AFC đã giao quyền đăng cai một bảng đấu ở vòng loại cho LĐBĐ Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa, U17 nữ Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà ở vòng loại sắp tới.

ĐOÀN NHẬT

