Đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững hạng 6 châu Á

Theo bảng xếp hạng mới nhất dành cho đội tuyển nữ vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, hạng 6 châu Á và giữ vững ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ ổn định
Trong lần xếp hạng này, đội tuyển nữ Việt Nam được cộng thêm 2.09 điểm nhờ 3 trận toàn thắng tại Vòng loại châu Á 2026 (đồng thời cũng là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027), gồm chiến thắng 7-0 trước Maldives, 6-0 trước UAE và 4-0 trước Guam.

Xếp sau đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á là Philippines, hạng 39 thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng gần đây nhất. Trong khi đó, Thái Lan bất ngờ tụt đến 7 bậc xuống hạng 53.

Trên bình diện châu lục, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp thứ 6 châu Á, sau đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha vượt qua Mỹ để giữ ngôi số 1. Theo sau là Thụy Điển – đội bóng đã tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng tại UEFA European Women’s Championship Switzerland 2025. Đội tuyển nữ Anh cũng tăng thêm 1 bậc để vươn lên hạng 4, trong khi Đức tụt xuống hạng 5.

Việc duy trì thứ hạng phản ánh phong độ ổn định của tuyển nữ Việt Nam thời gian qua. Đây cũng là cú hích quan trọng về tinh thần giúp đội hướng tới mục tiêu tranh ngôi vô địch tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hiện đang diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ. Bảng xếp hạng kế tiếp sẽ được FIFA công bố vào ngày 11-12-2025.

