HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội tuyển Thái Lan

Cả hai đội mạnh ở bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 là Việt Nam và Thái Lan cùng giành trọn 3 điểm ở trận ra quân qua những chiến thắng cách biệt trước Campuchia và Indonesia. Đánh giá về hành trình phía trước, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng khi đề cập đến “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan.

Hải Yến cùng các đồng đội giành chiến thắng cách biệt 6-0 trước Campuchia ở trận ra quân.

"Thái Lan rõ ràng mạnh hơn Indonesia. Họ trẻ, nhiều gương mặt mới, thậm chí có những cầu thủ tôi còn chưa biết rõ. Họ đang chuẩn bị cho SEA Games và những mục tiêu xa hơn”, ông Chung nói. Thực sự, Thái Lan đưa đến giải lần này với đội hình nhiều mới mẻ như bước chuyển tiếp cho SEA Games 33 mà họ là nước chủ nhà.

Cũng chính màn khởi động… nhẹ nhàng của Thái Lan trước Indonesia vừa qua càng làm cho thầy trò HLV Mai Đức Chung thận trọng. Đáng chú ý là cả đội cùng ngồi trên khán đài xem cuộc so tài giữa Thái Lan và Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam còn thêm 1 “cử dợt” vào ngày 9-8 trước khi so tài với với Thái Lan 3 ngày sau đó ở trận đấu mang tính chất như tranh ngôi đầu bảng. Những tính toán cho ngôi nhất, nhì bảng này hẳn còn chờ những thể hiện của các đội ở bảng B sẽ nhập cuộc vào ngày 7-8. Bảng đấu này có 2 đối thủ đáng gờm là đương kim vô địch Philippines và U23 Australia.

Bích Thùy đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

“Giải đấu lần này sẽ khó khăn với đội tuyển Việt Nam và chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để đi đến đích cuối cùng là trận chung kết và giành chức vô địch”, HLV Mai Đức Chung khẳng định. Điều thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam là ở trận ra quân không chỉ giành trọn 3 điểm, thắng đậm mà dàn trụ cột có được khoảng thời gian thi đấu hợp lý để giữ sức cho trận kế tiếp.

Sau trận ra quân, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trực tiếp chúc mừng chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhằm động viên tinh thần toàn đội, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao thưởng 500 triệu đồng.

CAO TƯỜNG