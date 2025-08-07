HLV đội nữ Philippines: ‘Chúng tôi phấn đấu đá đủ 5 trận tại giải Đông Nam Á 2025’

Ngày 6-8, đã diễn ra buổi họp báo trước ngày khởi tranh Bảng B – Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 với sự tham dự của HLV trưởng và cầu thủ của 4 đội tuyển nữ gồm: Australia, Myanmar, Timor-Leste và Đương kim vô địch Philippines.

HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines Mark Torcaso

Với tư cách là ĐKVĐ của giải đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines Mark Torcaso cho biết mục tiêu của toàn đội là thi đấu đủ 5 trận tại giải lần này: “Trong đội hình chúng tôi hiện có nhiều cầu thủ từng tham dự FIFA World Cup 2023 kết hợp với sức trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp đội bóng thi đấu gắn kết và hiệu quả hơn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để chúng tôi bảo vệ ngôi Vô địch của mình và hướng đến Vòng chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026”.

Philippines đưa đến giải năm nay lực lượng rất mạnh với 11 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 9 cầu thủ đến từ Mỹ. Tiếp đến là Australia, như những lần trước, Australia đưa đến giải đội hình chủ yếu là lứa U23, nhưng cũng đủ để gây vất vả cho các đối thủ.

HLV và thủ quân đội tuyển Philippines và Timor Leste

HLV trưởng đội tuyển nữ Australia Joe Palatsides cho biết ông cùng các cầu thủ mới tới địa điểm lưu trú tại Việt Trì (Phú Thọ) 2g sáng nay (6-8), sau những chặng bay dài và phải nối chuyến. “Mặc dù ban huấn luyện và các cầu thủ rất mệt mỏi, song toàn đội vẫn nhận được sự chào đón thân thiện và chu đáo từ ban tổ chức địa phương. Điều này đã giúp chúng tôi có một tinh thần tốt để chuẩn bị cho giải”, HLV Joe cho biết.

Ông Joe Palatsides khẳng định các đối thủ trong bảng đều rất là mạnh và có hệ thống đào tạo trẻ rất tốt trong những năm qua. Dù vậy, đội tuyển nữ Australia cũng đã có những nghiên cứu để có chiến thuật phù hợp. “Với nhiều cầu thủ ở lứa U23, chúng tôi đang theo đuổi triết lý bóng đá tương tự như ở Đội tuyển Quốc gia. Đây không chỉ là dịp để các cầu thủ trẻ của chúng tôi thích nghi với triết lý và lối chơi mới mà còn là cơ hội để các bạn ấy được thi đấu ở môi trường bóng đá quốc tế trước những đội bóng hàng đầu ở khu vực để tiến bộ hơn trong tương lai”, HLV Joe chia sẻ thêm.

HLV và thủ quân đội tuyển Myanmar và Australia

Tại buổi họp báo, ông Tetsuro Uki – HLV trưởng của đội tuyển nữ Myanmar cũng dành những lời cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định: “Ở bảng đấu này có những đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để có những màn trình diễn tốt nhất. Toàn đội đã tập trung với đội hình mạnh nhất và vừa trải qua chuyến tập huấn với nhiều kết quả tích cực tại Trung Quốc. Mục tiêu của Myanmar là tập trung vào từng trận đấu để vượt qua vòng bảng và không có lo lắng cho dù gặp bất cứ đội nào ở giải đấu năm nay”.

Cuối cùng là Timor Leste, đội được đánh giá yếu nhất bảng này. HLV Simo Elissetche tỏ ra khiêm tốn khi cho biết: “Bóng đá nữ ở chúng tôi đang phát triển từng ngày. Tại Vòng loại AFC Women’s Asian Cup 2026 vừa qua, toàn đội cũng đã thi đấu rất tốt trước những đối thủ rất mạnh. Giải đấu lần này ở Việt Nam không chỉ giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh thi đấu mà còn là cơ hội tốt để chúng tôi chứng minh sự canh tranh trước những đội bóng hàng đầu trong khu vực”.

Bảng B diễn ra từ ngày 7 đến 13-8 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lịch thi đấu ngày 7-8: Australia - Myanmar (16g30); Philippines - Timor Leste (19g30).

CAO TƯỜNG