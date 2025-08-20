Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025: Thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam giành hạng ba

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã khép lại vào tối 19-8. Ở trận tranh hạng ba, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Thái Lan.

Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan cùng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để lọt vào tốp 3 chung cuộc sau khi bị thua ở trận bán kết. Không xa lạ gì nhau về con người lẫn lối chơi, đôi bên cùng tung vào sân đội hình xuất phát mạnh nhất. Với đội chủ nhà, lần đầu tiên từ đầu giải HLV Mai Đức Chung đã bố trí 2 tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như và Hải Yến ở đội hình xuất phát.

Trận đấu này, Thái Lan đã tổ chức phòng ngự, kèm cặp các chân sút đội chủ nhà khá tốt, phần nào gây khó khăn cho Huỳnh Như, Bích Thùy trong nỗ lực tìm bàn thắng dẫn trước. Mãi đến phút 45, đội tuyển Việt Nam mới kịp ghi bàn dẫn trước từ pha lập công của Hải Yến.

Bàn thắng đã giúp các cô gái áo đỏ thi đấu hưng phấn hơn ở hiệp đấu còn lại khi mà Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ. Họ suýt làm nên chuyện ở phút 47 từ pha dứt điểm của Casteen, nhưng may mắn là thủ môn Kim Thanh xuất sắc cứu thua. Thái Lan vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu cho đội chủ nhà với dàn cầu thủ trẻ, thể lực sung mãn.

Tuyển thủ Huỳnh Như (bìa trái) lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vận hành lối đá chắc chắn và chờ cơ hội phản đòn qua các pha tấn công nhanh. Phút 65, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà từ pha ghi bàn của Huỳnh Như. Bàn thắng thật ý nghĩa với Huỳnh Như khi đây là lần đầu tiên cô lập công ở giải lần này. Cách biệt tiếp tục được đào sâu chỉ sau đó 2 phút. Từ đường chuyền ở giữa sân của Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy đã đón được bóng và tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Đến phút 87, Thái Lan ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 và đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Các cô gái Australia đã “đòi nợ” thành công sau thất bại 1-2 trước Myanmar ở vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, bằng chiến thắng 1-0 trong trận chung kết tối 19-8.

Khác với cuộc so tài trước đó, Australia càng chơi càng hưng phấn khi đã thích nghi tốt với điều kiện thời tiết. Suốt phần lớn thời gian trận đấu, họ áp đảo hoàn toàn, buộc Myanmar phải căng mình chống đỡ. Hai lần bóng dội xà ngang trong hiệp một đã cứu nguy cho Myanmar. Đến phút 67, nỗ lực không biết mệt mỏi của đội U23 Australia được đền đáp bằng bàn thắng quyết định do Furphy ghi, ấn định tỷ số 1-0 và mang về ngôi vô địch xứng đáng.

QUỐC CƯỜNG