CAHN xua tan hoài nghi ở trận thắng lịch sử

Đánh bại Cảng Thượng Hải 3-2 ngay trên sân khách, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam ở đấu trường AFC Champions League Elite.

Các cầu thủ CAHN gây tiếng vang ở đấu trường châu Á. Ảnh: HNC

Giá trị của kết quả này nằm ở cách thầy trò HLV Mano Polking tổ chức trận đấu, khai thác điểm yếu đối phương và thể hiện bản lĩnh trước sức ép.

Cần biết sau hai thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers, CAHN bước vào trận đấu với nhiều bất lợi. Cảng Thượng Hải sở hữu lực lượng chất lượng, có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng cách tiếp cận trận đấu hợp lý.

HLV Polking không để các học trò sa vào cuộc đua kiểm soát bóng với đối thủ. CAHN chủ động giữ cự ly đội hình, tranh chấp quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh khi giành quyền kiểm soát. Những pha phản công được triển khai trực diện, tận dụng tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp của các ngoại binh trên hàng công.

Brayan Perea lập cú đúp, Leo Artur ghi bàn còn lại. Ba lần xuyên thủng mành lưới Cảng Thượng Hải cho thấy CAHN có đủ chất lượng để trừng phạt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương. Đáng chú ý, các bàn thắng xuất phát từ khả năng xử lý tình huống hiệu quả, thay vì những pha bóng cầu may.

Bản lĩnh của CAHN còn được thể hiện qua hai lần bị gỡ hòa. Trước sức ép từ đội chủ nhà, các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung, không đánh mất cấu trúc chiến thuật. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Perea ở phút 69 chính là phần thưởng cho tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng tận dụng thời cơ.

Đội khách CAHN vượt qua nhiều sức ép để khẳng định mình. Ảnh: HNC

Tất nhiên, chiến thắng này không đồng nghĩa CAHN đã giải quyết được mọi vấn đề. Hàng phòng ngự vẫn bộc lộ những sơ hở, khả năng kiểm soát nhịp độ ở một số thời điểm chưa thực sự tốt. Đây là những hạn chế cần được cải thiện để thầy trò Polking tiến xa tại sân chơi khắc nghiệt nhất châu Á cấp CLB.

Nhưng cũng cần nhìn nhận công bằng: đánh bại Cảng Thượng Hải ngay trên đất Trung Quốc là thành quả có trọng lượng chuyên môn. CAHN đã cho thấy một đại diện V-League có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh khi được tổ chức tốt, có đấu pháp phù hợp và sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt.

Chiến thắng này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho chính CAHN. Một trận đấu xuất sắc có thể tạo tiếng vang, nhưng đẳng cấp phải được khẳng định bằng sự ổn định. Thầy trò Polking cần biến màn trình diễn tại Thượng Hải thành tiêu chuẩn thi đấu trong những cuộc đối đầu tiếp theo.

3 điểm trước Cảng Thượng Hải là dấu mốc lịch sử. Nhưng điều quan trọng hơn, CAHN đã cho thấy bóng đá Việt Nam có thể thắng ở đẳng cấp châu lục bằng thực lực, tổ chức và bản lĩnh, mà không cần trông chờ vào may mắn.

GIA MINH