Giành trận thắng quý giá trước Thái Nguyên ngay trên sân khách với tỷ số 1-0, Hưng Yên giành lại ngôi đầu bảng từ tay của Becamex TPHCM.

Vòng này, Becamex TPHCM cũng giành được kết quả tốt qua trận hòa 1-1 trước Bình Minh Sài Gòn trên sân khách. Kết quả trên đã giúp Becamex TPHCM và Hưng Yên có cùng 20 điểm nhưng Hưng Yên tạm xếp trên do hơn ở hiệu số bàn thắng.

Dù thua nhưng Bình Minh Sài Gòn và Thái Nguyên vẫn giữ vị trí trong top 5, khu vực này còn có Công an Nhân dân với cùng 16 điểm.

Ở cuối bảng, Lâm Đồng tiếp tục không thành công và với 4 điểm sau 9 vòng thực sự khó cho đội bóng này trong mục tiêu trụ hạng. Tương tự như vậy là Long An và Huế cũng chưa thể thoát khỏi khu vực cuối bảng sau vòng 9.

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KHÁNH VÂN