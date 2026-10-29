Man United - "Cỗ máy đốt tiền" khiến người hâm mộ ngán ngẩm

Man United bị xếp vào nhóm những CLB có hiệu quả chuyển nhượng tệ nhất châu Âu, với khoản lỗ ròng lên tới 340 triệu bảng trong 5 năm qua.

Đội hình hiện tại của Man United cũng giảm giá trị sau thành tích bết bát ở mùa này. Ảnh: THX

Những con số đáng báo động cho thấy đội chủ sân Old Trafford đã phải trả giá đắt cho hàng loạt quyết định mua sắm thiếu hiệu quả.

Con số đáng báo động

Theo số liệu được CIES Football Observatory công bố, Man United đứng cuối bảng xếp hạng các CLB châu Âu xét về mức thay đổi giá trị đội hình trong 5 năm qua. Nghiên cứu này đánh giá tổng giá trị các cầu thủ được chiêu mộ, lợi nhuận hoặc thua lỗ từ những thương vụ mua bán, đồng thời tính đến mức tăng, giảm giá trị của các cầu thủ vẫn còn ở CLB.

Cụ thể, Man United mất khoảng 156 triệu bảng từ hoạt động bán cầu thủ, trong khi giá trị của những cầu thủ còn lại trong đội hình giảm thêm 184 triệu bảng. Tổng cộng, đội bóng thành Manchester ghi nhận khoản thâm hụt 340 triệu bảng.

Những thương vụ chuyển nhượng thất bại của "quỷ đỏ" là nguyên nhân đáng kể dẫn đến kết quả này. Antony từng được Man United chiêu mộ với giá 85 triệu bảng vào năm 2022, nhưng sau đó rời đội bóng với mức phí chỉ khoảng 21,7 triệu bảng. Jadon Sancho cũng khiến CLB tiêu tốn tới 73 triệu bảng trước khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Rasmus Hojlund là một trường hợp khác. Man United bỏ ra 72 triệu bảng để đưa tiền đạo người Đan Mạch về Old Trafford vào năm 2023, nhưng sau đó chấp nhận để anh chuyển sang Napoli với khoản lỗ khoảng 34 triệu bảng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư 60 triệu bảng dành cho Mason Mount chưa mang lại hiệu quả tương xứng. Joshua Zirkzee, người có giá khoảng 36,5 triệu bảng, cũng chưa tạo được dấu ấn rõ nét, trong khi thủ môn Andre Onana gây thất vọng sau khi được mua từ Inter Milan với giá khoảng 47 triệu bảng và phải trải qua những lần thi đấu theo dạng cho mượn.

Không chỉ Man United, Tottenham cũng nằm trong nhóm CLB có mức suy giảm giá trị đội hình đáng kể. Tổng giá trị của Spurs giảm khoảng 157 triệu bảng, trong đó giá trị các cầu thủ còn lại giảm tới 195 triệu bảng. Những thương vụ như Richarlison với giá 60 triệu bảng hay Dominic Solanke với mức phí 65 triệu bảng chưa đáp ứng kỳ vọng.

Leicester City và West Ham cũng ghi nhận mức suy giảm giá trị, lần lượt khoảng 73 triệu bảng và 68 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Eintracht Frankfurt dẫn đầu bảng xếp hạng với giá trị gia tăng khoảng 441 triệu bảng, nhỉnh hơn Real Madrid với 440 triệu bảng. Paris Saint-Germain đứng thứ ba với 394 triệu bảng, còn Manchester City nằm trong nhóm dẫn đầu với giá trị gia tăng khoảng 374 triệu bảng.

Bournemouth cũng gây ấn tượng khi đạt mức giá trị gia tăng khoảng 292 triệu bảng, nhờ khả năng phát triển và bán những cầu thủ như Dean Huijsen, Antoine Semenyo và Milos Kerkez. Brighton và Brentford lần lượt đạt khoảng 271 triệu bảng và 253 triệu bảng.

Chelsea, dù chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng trong 5 năm, chỉ đạt mức giá trị gia tăng ước tính khoảng 150 triệu bảng. Arsenal ghi nhận khoản lỗ khoảng 65 triệu bảng từ hoạt động bán cầu thủ, trong khi Liverpool có giá trị gia tăng ròng khoảng 10 triệu bảng và giá trị các cầu thủ còn lại giảm 13 triệu bảng.

Trong khi đó, Al-Hilal của Saudi Arabia là đội có kết quả tệ nhất trong bảng thống kê, với khoản lỗ lên tới 420 triệu bảng, chủ yếu do những khoản đầu tư lớn vào các cầu thủ đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Bài học đắt giá cho Man United

Khoản lỗ 340 triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford không đơn thuần phản ánh những thương vụ mua đắt, bán rẻ. Nó còn cho thấy vấn đề trong cách Man United xây dựng đội hình, đánh giá năng lực cầu thủ và hoạch định chiến lược chuyển nhượng.

Một CLB lớn có thể chấp nhận chi nhiều tiền để sở hữu những ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng cao chỉ có ý nghĩa khi cầu thủ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, đóng góp vào thành tích và duy trì giá trị trong dài hạn.

Trường hợp Antony, Sancho hay Hojlund cho thấy Man United đã phải trả giá lớn khi những khoản đầu tư không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Khi một cầu thủ không đáp ứng yêu cầu, CLB vừa mất đi đóng góp trên sân cỏ, vừa đối mặt nguy cơ thua lỗ khi tìm cách thanh lý hợp đồng.

Đáng lo ngại hơn, sự suy giảm giá trị của những cầu thủ vẫn còn trong đội hình cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khâu mua bán. Khả năng phát triển cầu thủ, ổn định chiến thuật và sử dụng nhân sự cũng cần được xem xét.

Man United vẫn là một thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng danh tiếng không thể che lấp những hạn chế trong công tác quản lý. Nếu tiếp tục mua sắm thiếu định hướng, đội bóng có nguy cơ lặp lại vòng luẩn quẩn: chi số tiền khổng lồ, không đạt thành tích tương xứng rồi tiếp tục tốn kém để tái thiết.

340 triệu bảng là cái giá quá đắt cho những quyết định sai lầm. Với Manchester United, thách thức lúc này không chỉ là chiêu mộ những cầu thủ giỏi hơn, mà họ còn phải học cách đầu tư thông minh hơn.

PHẠM QUANG