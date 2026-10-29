Những cú sốc kinh điển ở cúp Liên đoàn Anh

Cùng nhìn lại những cú sốc lớn nhất lịch sử cúp Liên đoàn Anh sau thất bại khó tin của Arsenal trước Fleetwood mùa này, bao gồm cả 4 màn trình diễn kinh hoàng của Man United.

Mbeumo (phải) từng cùng Man United nhận thất bại cay đắng trước Grimsby Town. Ảnh: THX

Từ thất bại 0-4 của Manchester United trước MK Dons đến cú ngã đau đớn của Arsenal trước Bradford City, lịch sử Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup hay League Cup) đã chứng kiến nhiều cú sốc khó tin, khi những đội bóng nhỏ khiến các ông lớn phải nhận trái đắng.

Cúp Liên đoàn Anh, hiện mang tên Carabao Cup, luôn là sân chơi tiềm ẩn bất ngờ. Việc xoay tua đội hình, sự chủ quan của các "ông lớn" hay phong độ xuất thần của các đội bóng chiếu dưới đã nhiều lần khiến những ứng viên vô địch phải dừng bước sớm.

Những thất bại đáng quên của Man United

Man United là đội bóng hứng chịu nhiều thất bại gây sốc nhất lịch sử Cúp liên đoàn Anh, ít nhất có 4 lần "quỷ đỏ" khiến người hâm mộ thất vọng. Đầu tiên vào năm 1995, York City khiến đội chủ Old Trafford chết lặng khi giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi. Paul Barnes lập cú đúp, còn Tony Barras ghi bàn còn lại. Dù Man United thắng trận lượt về 3-1, họ vẫn bị loại sau hai lượt trận.

Vào năm 2006, với đội hình có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, Man United vẫn bất lực trước đội bóng vô danh Southend United. Cú sút phạt tuyệt đẹp của Freddy Eastwood giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0, trong khi thủ môn Darryl Flahavan liên tục cứu thua để bảo vệ lợi thế mong manh.

8 năm sau, dưới thời HLV Louis van Gaal, Man United bất ngờ thua trắng 0-4 trước MK Dons, đội bóng khi đó thi đấu tại League One. Will Grigg lập cú đúp, trong khi Benik Afobe ghi thêm hai bàn. Trận thua gây chấn động này cho thấy những hạn chế trong cách sử dụng đội hình của chiến lược gia người Hà Lan.

Cuối cùng vào năm 2025, Man United trải qua trận đấu thảm hại trước Grimsby Town khi để đối thủ dẫn trước hai bàn nhờ công Charles Vernam và Tyrell Warren. Bryan Mbeumo cùng Harry Maguire ghi bàn giúp "Quỷ đỏ" thành Manchester gỡ hòa 2-2, nhưng họ cuối cùng vẫn thất bại trong loạt sút luân lưu với tỷ số 11-12.

Arsenal và những cú ngã đau đớn

Vào năm 1969, Arsenal tưởng như có thể vượt qua Swindon Town khi Bobby Gould gỡ hòa ở cuối trận. Thế nhưng, Don Rogers ghi hai bàn trong hiệp phụ, giúp đội bóng hạng Ba giành chiến thắng lịch sử với tỉ số 3-1 tại Wembley.

Đến năm 2012, "pháo thủ" thành London nhận một thất bại tủi hổ khác. Họ phải nhờ bàn gỡ muộn của Thomas Vermaelen để kéo trận đấu vào hiệp phụ sau khi Garry Thompson mở tỷ số cho Bradford. Tuy nhiên, Pháo thủ vẫn thua Bradford 2-3 trên loạt sút luân lưu khi Santi Cazorla sút hỏng, còn Marouane Chamakh và Vermaelen đều không tận dụng được cơ hội.

Cúp liên đoàn Anh còn chứng kiến những "địa chấn" khác trong lịch sử. Năm 1974, Chester đánh bại Leeds United 3-0 nhờ các bàn thắng của John James và Trevor Storton. Dù sở hữu nhiều ngôi sao, Leeds vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Năm 2010, Liverpool bị Northampton Town loại ngay tại Anfield. Hai đội hòa 2-2 sau hiệp phụ trước khi Northampton thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Một năm đáng nhớ khác là 1967, khi QPR ngược dòng đánh bại West Brom 3-2 sau khi bị dẫn trước. Các bàn thắng của Roger Morgan, Rodney Marsh và Mark Lazarus giúp QPR tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kinh điển của giải đấu.

Bài học cho những ông lớn

Những kết quả bất ngờ cho thấy danh tiếng và tiềm lực tài chính của một đội bóng không thể giúp họ bảo đảm chiến thắng. Khi các đội bóng lớn xoay tua đội hình hoặc thiếu tập trung, những đối thủ nhỏ hơn hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để tạo nên lịch sử.

Với Manchester United, bốn thất bại đáng nhớ trước Grimsby, MK Dons, York City và Southend là lời nhắc nhở về sự thiếu ổn định ở những thời điểm quan trọng. Arsenal cũng từng trả giá vì không thể giải quyết các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Chính những cú sốc ấy tạo nên sức hấp dẫn của Cúp Liên đoàn Anh: một đêm thi đấu xuất thần có thể đưa đội bóng nhỏ vào lịch sử, trong khi sự chủ quan có thể khiến các ông lớn phải trả giá đắt.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026 – 2027 Fleetwood Town - Everton hoặc Newcastle United Manchester City - Bradford City Crystal Palace - Sunderland Liverpool - Bournemouth

PHẠM QUANG