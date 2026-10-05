Chân dung 2 ngôi sao sáng nhất ASIAD 20

Chân chạy nước rút người Thái Lan Puripol Boonson và nữ kình ngư người Trung Quốc Yu Zidi lần lượt được vinh danh là Vận động viên xuất sắc nhất (MVP) sau màn trình diễn đột phá bất ngờ tại ASIAD 20.

Puripol Boonson (phải) và Yu Zidi được vinh danh là Vận động viên xuất sắc nhất. Ảnh: THX

Boonson đã giành chức vô địch ASIAD 20 ở nội dung 100m và 200m nam và giành HCB ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m. VĐV chạy nước rút 20 tuổi người Thái Lan đã lập nên một kỳ tích chưa từng có ở nội dung 100m, với 3 lần liên tiếp đạt thành tích dưới 10 giây ở vòng loại, bán kết và chung kết, cùng 2 kỷ lục Đại hội.

Màn trình diễn phi thường của Boonson mở màn với thành tích 9,95 giây ở vòng loại, tiếp tục duy trì phong độ đó vào vòng bán kết với thành tích 9,91 giây, phá luôn kỷ lục Á vận hội - vượt qua kỷ lục trước đó do Su Bingtian của Trung Quốc thiết lập tại Jakarta 2018. Chưa đầy 3 giờ sau, trận chung kết đã diễn ra.

Mặc dù khởi đầu chậm hơn, VĐV người Thái Lan dần tìm được nhịp điệu và tung ra cú nước rút mạnh mẽ ở đoạn cuối để cán đích đầu tiên. Boonson tiếp tục phá kỷ lục Á vận hội mới lập của mình với thành tích 9,90 giây, hoàn thành sứ mệnh giành HCV nội dung 100m nam cho Thái Lan.

Sau đó 2 ngày, Boonson hoàn thành cú đúp vàng nội dung chạy nước rút khi giành chiến thắng ở nội dung 200 mét nam với thời gian 19,88 giây, san bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye của Trung Quốc thiết lập năm 2019. Ngôi sao 20 tuổi này đã phá kỷ lục ASIAD với thành tích 20,10 giây ở vòng bán kết, sau đó tiếp tục rút ngắn thêm 0,22 giây nữa để giành chiến thắng.

Trên đường đua xanh, vận động viên bơi chỉ mới 13 tuổi người Trung Quốc Yu Zidi đã thi đấu với phong thái và cường độ khiến người ta phải kinh ngạc. Tại ASIAD 20, Yu đã giành 3 HCV trong vòng 4 ngày, bổ sung vào kỷ lục đáng chú ý mà cô đã xây dựng trước sinh nhật thứ 14 của mình.

Yu Zidi khởi đầu bằng chiến thắng ở nội dung 200m bơi bướm với thời gian 2 phút 05,08 giây, phá kỷ lục ASIAD (2 phút 05,57 giây) do người đồng hương Zhang Yufei thiết lập tại Hàng Châu 2023. Một ngày sau đó, cô bé tiếp tục màn trình diễn phá kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 06,10 giây, vượt qua kỷ lục châu Á do đồng đội Yu Yiting nắm giữ trước đó.

Yu Zidi tiếp tục màn ra mắt ấn tượng tại ASIAD vào ngày 23-9 khi giành chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 28,56 giây - một kỷ lục mới của đại hội, phá vỡ thành tích 4 phút 32,97 giây của Ye Shiwen tại Incheon 2014 - qua đó mang về tấm HCV thứ 3 cho mình tại ASIAD 20.

LINH SƠN