40 môn thể thao dự kiến tổ chức tại ASIAD 21

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 21 (ASIAD 21) sẽ diễn ra tại Qatar sau đây 4 năm và các môn sơ bộ đã sớm được tiết lộ.

Chủ nhà Qatar của ASIAD 21 đã nhận cờ của Hội đồng Olympic châu Á tại Lễ mạc ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo kế hoạch, ASIAD 21 sẽ tổ chức vào năm 2030. Lúc này, Ban tổ chức chủ nhà Qatar và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lên kế hoạch xây dựng các môn sơ bộ có thể diễn ra.

40 môn dự kiến tổ chức được tham khảo gồm: điền kinh, bóng rổ, bóng đá, bơi, cử tạ, xe đạp, boxing (quyền Anh), bắn súng, vật, bóng chuyền, hockey, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, lướt ván, thể dục, đấu kiếm, bắn cung, bowling, golf, bóng ném, rowing, đua ngựa nghệ thuật, judo, taekwondo, canoeing, kabaddi, cầu mây, bóng mềm, wushu, bóng chày, karate, quần vợt mềm, 5 môn thể thao hiện đại-pentathlon, billiards, bóng bầu dục, thể hình, cờ, squash, 3 môn thể thao phối hợp-triathlon.

Tuy nhiên, số lượng môn và phân môn, nội dung chính thức sẽ được Ban tổ chức chủ nhà Qatar và OCA xác định cụ thể sau những phiên làm việc từ nay tới trước khi ASIAD 21 khởi tranh.

Tại ASIAD 20 vừa khép lại ở Nhật Bản, các HLV, VĐV toàn châu Á đã thi đấu 43 môn (71 phân môn) gồm 469 nội dung chính thức. Kết thúc ASIAD 20, có 28/40 đoàn tham dự ASIAD 20 đã giành được HCV.

Trong đó, 4 đoàn giành được 1 HCV, 4 đoàn giành 2 HCV, 1 đoàn đạt 3 HCV (Việt Nam), 3 đoàn đạt 4 HCV, 2 đoàn đạt 5 HCV, 1 đoàn đạt 6 HCV, 2 đoàn đạt 7 HCV, 1 đoàn đạt 9 HCV, 2 đoàn đạt 11 HCV, 1 đoàn đạt 12 HCV, 1 đoàn đạt 18 HCV, 1 đoàn đạt 19 HCV, 2 đoàn đạt 21 HCV, 1 đoàn đạt 39 HCV (Hàn Quốc), 1 đoàn đạt 83 HCV (Nhật Bản) và 1 đoàn đạt 169 HCV (Trung Quốc).

Tại ASIAD 20, VĐV điền kinh Boonson Puripol (Thái Lan) và kình ngư bơi lội trẻ tuổi Yu Zidi (Trung Quốc) nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất.

MINH CHIẾN