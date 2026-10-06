Thể thao Trung Quốc đặt mục tiêu lớn tại Los Angeles 2028

Đoàn thể thao Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 20. Ảnh: THX

Trung Quốc đứng đầu cả bảng xếp hạng HCV và tổng huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 12 liên tiếp. Trung Quốc giành được 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ - tổng cộng giành 341 huy chương, bao gồm kỷ lục về số HCV đạt được tại một kỳ ASIAD được tổ chức bên ngoài Trung Quốc. Zhang Xin lưu ý rằng màn trình diễn của đoàn thể thao tại Nagoya (Nhật Bản) cho thấy 4 đặc điểm chính.

Đầu tiên, vị trí dẫn đầu của Trung Quốc trong thể thao châu Á đã được củng cố hơn nữa. Đoàn thể thao Trung Quốc đã tham gia 369/469 nội dung thi đấu thuộc 38/43 môn thể thao và 59/71 phân môn, giành HCV ở 38 bộ môn và có huy chương ở 47 bộ môn khác, mặc dù số lượng VĐV và đội tuyển tham gia ít hơn so với kỳ Á vận hội trước đó trên sân nhà Hàng Châu, và số lượng nội dung tranh huy chương cũng giảm.

Kế đến, chất lượng thành tích của Trung Quốc cũng rất đáng chú ý, với việc các VĐV Trung Quốc phá vỡ 5 kỷ lục thế giới, 11 kỷ lục châu Á và 22 kỷ lục Á vận hội ở các môn thể thao có kỷ lục được công nhận - bao gồm bắn súng, bắn cung, điền kinh, bơi lội, cử tạ và đua xe đạp lòng chảo.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đạt được những tiến bộ ở các môn thể thao mà trước đây nước này thường yếu thế; như 3 môn phối hợp đã mang lại kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay, phá vỡ sự thống trị lâu dài của Nhật Bản ở môn thể thao này tại châu Á. Đội tuyển cưỡi ngựa đã giành được HCV đầu tiên trong lịch sử Đại hội ở nội dung đồng đội cưỡi ngựa biểu diễn. Trung Quốc cũng giành lại chức vô địch đua xe đạp đường trường sau 20 năm, và HCV nội dung 5 môn phối hợp hiện đại cá nhân nam sau 12 năm.

Quan trọng nhất, một thế hệ VĐV mới của Trung Quốc cũng đã nổi lên tại Đại hội. Trong số 815 vận động viên của đoàn, 548 người, tương đương khoảng 2/3, lần đầu tiên tham gia Đại hội Thể thao châu Á.

“VĐV 17 tuổi Chen Yujie đã trở thành nhà vô địch 100m nữ trẻ nhất châu Á, trong khi Yan Ziyi 18 tuổi giành HCV ném lao chỉ với một cú ném duy nhất. Yu Zidi 14 tuổi giành được 3 HCV bơi lội, mỗi huy chương đều phá kỷ lục châu Á hoặc kỷ lục Đại hội, và Zhang Zhanshuo 19 tuổi đã san bằng kỷ lục Đại hội về số HCV cá nhân tại một kỳ với 7 danh hiệu bơi lội”, Zhang Xin nói.

Hướng tới Thế vận hội Los Angeles 2028, Zhang Xin tự tin nhấn mạnh: “Tại ASIAD lần này, chúng tôi đã đạt được các mục tiêu là thử nghiệm đội tuyển, phát hiện tài năng mới, xác định vấn đề và tiến hành huấn luyện toàn diện, từ đó củng cố thêm niềm tin vào việc đạt được kết quả xuất sắc tại Thế vận hội Los Angeles. Sau ASIAD 20, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang chuẩn bị cho Thế vận hội, đẩy nhanh nỗ lực khắc phục điểm yếu, nâng cao toàn diện trình độ thi đấu và dốc toàn lực để đối mặt với thách thức tại Los Angeles 2028”.

LINH SƠN