Bộ VH-TT-DL sẽ tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao” vào ngày 10-10 tại Hà Nội với dự kiến hơn 10.000 người tham gia, dự kiến có hơn 15 môn thể thao đưa ra trải nghiệm.

Cục TDTT Việt Nam họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao". Ảnh: THÁI DƯƠNG

Lễ phát động sẽ được Bộ VH-TT-DL tổ chức để thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành thể dục thể thao (27-3/1946 / 27-3-2026).

Đồng thời, Lễ phát động trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 27 KH/BTGDVTW ngày 16-3-2026 về phối hợp tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Theo kế hoạch, tổng lực lượng dự kiến tham dự Lễ phát động khoảng 10.000-12.000 người với thời gian tổ chức sáng ngày 10-10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Dự kiến, người dân sẽ được trải nghiệm nhiều môn thể thao như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, vovinam, yoga, wushu, taekwondo, judo, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy… cùng một số môn thể thao phù hợp khác.

Ban tổ chức cho biết hoạt động sẽ các môn thể thao trải nghiệm diễn ra theo khu vực, từng khung thời gian, với sự đồng hành của HLV, VĐV trọng tài, chuyên gia, lực lượng hướng dẫn chuyên môn chuyên nghiệp.

Cục TDTT Việt Nam đã họp rà soát công tác chuẩn bị cho chương trình trong ngày 5-10 vừa qua. Các công tác chuẩn từng bộ phận được yêu cầu đảm bảo chu đáo nhất.

Thành phố Hà Nội sẽ huy động 2.000 người dân tham gia hoạt động hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, kiểm tra sức khỏe và tư vấn tập luyện thể dục thể thao. Sẽ có 200 người cùng các đội dân vũ tham gia Lễ phát động.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh huy động 1.000 sinh viên tham dự Lễ phát động, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham dự và tổ chức đồng diễn các bài võ rèn luyện thân thể, võ tự vệ với 500 chiến sĩ.

Cục Quân huấn và Nhà trường, Bộ Quốc phòng sẽ cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham dự, đồng thời tổ chức đồng diễn các bài võ rèn luyện thân thể, bài thể dục buổi sáng với 500 chiến sĩ.

MINH CHIẾN