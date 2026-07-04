HLV đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti cho biết Neymar không hài lòng vì vai trò của anh tại World Cup 2026 quá hạn chế, nhưng đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp và vẫn là một nhân tố tích cực trong đội.

HLV Ancelotti thừa nhận Neymar không hạnh phúc

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil chỉ có một lần vào sân từ băng ghế dự bị tại kỳ World Cup thứ 4 của mình, chơi 14 phút cuối trận Brazil thắng Scotland 3-0 ở vòng bảng. Neymar, 34 tuổi, nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngồi dự bị trong trận đấu vòng 16 gặp Na Uy vào Chủ nhật tại sân vận động MetLife. “Cậu ấy không hài lòng, nhưng cư xử rất tốt. Cậu ấy tập luyện rất tốt. Neymar rất tôn trọng, tốt bụng và được các đồng đội yêu mến”, Ancelotti nói với tờ Folha de Sao Paulo của Brazil. “Neymar là một nhân vật quan trọng trong đội vì cậu ấy có phẩm chất và là một người rất khiêm tốn. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Và, rõ ràng, cậu ấy muốn được ra sân, như cậu ấy vẫn luôn muốn”.

Neymar đến giải đấu với chấn thương bắp chân phải. Ancelotti khẳng định Neymar hiện đã đủ khả năng thi đấu trọn vẹn một trận, xua tan những nghi ngờ về thể trạng của cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain: “Điều quan trọng là cậu ấy có thể thi đấu. Không ai biết cậu ấy sẽ thi đấu được bao lâu. Cậu ấy có kinh nghiệm để quản lý thời gian thi đấu và nhịp độ trận đấu. Khi tôi thấy đội cần cậu ấy, tôi sẽ tung cậu ấy vào sân”.

Brazil chưa từng thắng Na Uy, khi hòa 2 và thua 2 trong 4 lần gặp nhau trước đó. Họ cũng chưa từng đánh bại một đội bóng châu Âu nào ở vòng loại trực tiếp World Cup kể từ khi vô địch năm 2002. Ancelotti mô tả đội bóng châu Âu là một đối thủ có thể lực rất tốt, phòng ngự rất có tổ chức và sở hữu ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Ông cũng nhấn mạnh mối nguy hiểm từ các tình huống cố định và tài năng của Erling Haaland, người mà ông mô tả là “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới” sau khi đã đối đầu với anh 2 lần trên cương vị HLV ở Real Madrid và Napoli.

Tuy nhiên, Ancelotti nói rằng sự chuẩn bị của đội tuyển Brazil không chỉ tập trung vào việc ngăn chặn tiền đạo của Man.City, nhấn mạnh rằng việc phòng ngự sẽ là một nỗ lực tập thể. “Luôn khó khăn, nhưng chúng tôi tự tin sẽ chơi tốt”, Ancelotti nói. “Họ là một đội bóng có tổ chức phòng ngự rất tốt và huấn luyện viên của họ đang làm rất tốt công việc đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi có thể để thủng lưới, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng”.

LINH SƠN