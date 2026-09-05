Những điều thú vị mùa chuyển nhượng hè 2026: Hơi ấm World Cup và sức mạnh đồng tiền

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý trên khắp các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đây là một phiên chợ đặc biệt khi diễn ra song song với kỳ World Cup tại Mỹ, tạo nên những xu hướng và câu chuyện đa dạng, từ việc săn đón những ngôi sao tỏa sáng trên đấu trường thế giới cho đến sự bành trướng tài chính khổng lồ của Premier League lẫn cuộc thanh lọc triệt để ở một số đội bóng.

Ảnh đồ họa: Guardian

World Cup là "cửa hàng trưng bày" hàng hiệu

Giải đấu lớn nhất hành tinh luôn là cơ hội để các ngôi sao phô diễn tài năng và đẩy giá trị bản thân lên tầm cao mới. Trung vệ Yan Diomande của Bờ Biển Ngà là một ví dụ điển hình, khi anh đã có màn trình diễn chói sáng tại Mỹ, thúc đẩy mức giá chuyển nhượng lên con số 115,7 triệu bảng trước khi cập bến Real Madrid.

Bên cạnh đó, hàng loạt những cái tên mới nổi khác như Johan Manzambi (Thụy Sĩ) đến Aston Villa, Kerim Alajbegovic (Bosnia) gia nhập Juventus, hay cầu thủ người Ghana Caleb Yirenkyi đầu quân cho Coventry City tại Premier League. Ngay cả thủ môn Vozinha của Cape Verde cũng tìm được bến đỗ mới tại Colo-Colo (Chile), còn ngôi sao tấn công người Morocco, Ismael Saibari, đã cập bến Bayern Munich.

Trong khi phần lớn các ông lớn châu Âu đợi World Cup kết thúc mới bắt đầu chuyển nhượng, một số CLB đã hành động rất sớm và quyết liệt. Real Madrid công bố hai bản hợp đồng chất lượng Marc Cucurella (52 triệu bảng) và Bernardo Silva (tự do) ngay trước khi giải đấu bắt đầu.

Liverpool cũng chiêu mộ thành công Víctor Muñoz và Jérémy Jacquet với tổng chi phí gần 100 triệu bảng từ đầu tháng 7. Ấn tượng nhất là Tottenham, khi họ đã chi gần 230 triệu bảng để sở hữu Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes và Sandro Tonali ngay từ vòng 16 đội của World Cup.

Ngược lại, các CLB như Bayer Leverkusen hay Brighton lại chọn cách "đánh bóng thầm lặng", chiêu mộ những tài năng trẻ với mức giá phải chăng, giữa lúc các đại gia khác đang tập trung vào giải đấu.

Premier League tạo cơn địa chấn tài chính

Sự thống trị của Premier League về tài chính một lần nữa được thể hiện rõ nét, đặc biệt là ở các tân binh. Hull City, Ipswich Town và Coventry City đã chi tiêu mạnh tay với lần lượt 156,5 triệu bảng (18 tân binh), 194,7 triệu bảng (15 tân binh) và 122,4 triệu bảng (11 tân binh). Điều này tạo nên sự tương phản lớn so với kỳ chuyển nhượng năm 2021, khi ba tân binh khi đó (Norwich, Watford, Brentford) cộng lại chỉ chi 98,8 triệu bảng.

Con số này cho thấy sự cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn trong bóng đá thế giới, nơi các CLB mới lên hạng tại giải đấu giàu nhất hành tinh có sức chi tiêu vượt xa nhiều đội bóng tại các giải đấu khác.

Ở chiều ngược lại, trong khi Premier League mua sắm ồ ạt, Ligue 1 lại chứng kiến một làn sóng bán tháo ngược lại. Kỷ lục được thiết lập khi 15 trên tổng số 18 CLB tại Pháp thu về lợi nhuận từ chuyển nhượng. Paris Saint-Germain dẫn đầu với khoản thu 123 triệu bảng từ Bradley Barcola sang Liverpool, giúp họ lãi hơn 150 triệu bảng.

Lille cũng thu về khoảng 100 triệu bảng sau khi bán Ayyoub Bouaddi và Matias Fernandez-Pardo. Sự "xuất khẩu" này một lần nữa khẳng định vị thế của Ligue 1 như một "nhà máy sản xuất" cung cấp tài năng hàng đầu cho châu Âu, khi 5 trong số 15 khoản phí kỷ lục của các CLB Pháp đến ngay trong kỳ chợ hè này.

Cuộc đại thanh lọc và tái thiết

Ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, CLB Fiorentina có sự thay đổi mạnh mẽ nhất khi giải phóng đến 34 cầu thủ (cho mượn hoặc bán đứt), bao gồm cả Moise Kean và Tariq Lamptey. Họ cũng đã chi hơn 100 triệu bảng để xây dựng lại từ nền móng, cho thấy chi phí khổng lồ để sửa chữa một chiến lược tuyển mộ thất bại.

Trong khi đó, Chelsea dù chỉ hơi kém với 33 người ra đi (18 cho mượn), vẫn thu về lợi nhuận ròng nhờ thương vụ Enzo Fernández trị giá 125 triệu bảng vào phút chót.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 còn có những câu chuyện thú vị khác, như việc Inter Milan "đặt hàng" cầu thủ Anh khi chiêu mộ một lúc John Stones, Djed Spence và Curtis Jones, hứa hẹn một bản sắc Anh quốc đậm nét tại giải derby Milan. Hay như các CLB đến từ Seville, Real Betis và Sevilla, đang tạo ra một cuộc chiến khác biệt với việc chiêu mộ các tiền đạo đến từ Ireland (Troy Parrott) và Scotland (Robbie Ure).

Ở chiều ngược lại, Athletic Bilbao và Marseille gây chú ý vì không hề đón một tân binh nào (tất nhiên Bilbao có lý do riêng về chính sách chuyển nhượng xứ Basque), hay như Malaga và Le Mans mới lên hạng nhưng vẫn giữ túi tiền chặt chẽ.

HỒ VIỆT