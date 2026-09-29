Thái Lan thắng 2-0, Việt Nam không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Chaiyaphon Otton ghi bàn thắng thứ 2 cho Thái Lan, và đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực cuối cùng của tuyển Việt Nam. Thua Thái Lan 0-2, thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể giành quyền lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 vì chỉ dành cho đội nhất bảng.

Hai Long vào sân và rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra khác biệt (Ảnh: ANH KHOA)

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Trọng tài thổi còi báo hết giờ. Thái Lan thắng Việt Nam chung cuộc 2-0.

Phút 90+22 Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị, đối mặt với thủ môn Lê Giang và nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Cơ hội lại vừa trôi qua với Williams Minh Hoàng, với Việt Anh...

Đình Bắc vừa có cơ hội đệm bóng trong vòng cấm từ một pha đá phạt góc, nhưng không thành công.

Trận đấu có 6 phút bù giờ. Những cơ hội cuối cùng cho tuyển Việt Nam!

Các cầu thủ Việt Nam đang dồn lên tấn công với hy vọng gỡ hòa!

Dù kết quả đang là thế nào, đông đảo CĐV Việt Nam vẫn cổ vũ không ngừng nghỉ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Video: Hữu Thành

Với việc rút Ngọc Bảo ra sân, bộ đôi trung vệ của tuyển Việt Nam vào cuối trận gồm Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh. Chúng ta chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ.

Theo thông báo từ BTC, đã có 6.033 khán giả đến sân theo dõi trận đấu. Trong đó, CĐV Việt Nam chiếm thế áp đảo so với Thái Lan. Tuy nhiên trên sân đang là câu chuyện khác!

Thủ môn Lê Giang vừa xuất sắc bay người cứu thua trước một cú đánh đầu cự ly gần của Peeradol sau pha tạt bóng của Choolthong Waris bên cánh phải.

HLV Kim Sang-sik thay đổi người cuối cùng. Tiền đạo Việt kiều Australia Ngô Đăng Khoa được tung vào sân thay cho trung vệ Lê Ngọc Bảo.

Sarach Yooyen, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, cũng là người nguy hiểm nhất bên phía tuyển Thái Lan vừa được thay ra nghỉ!

Hai Long vừa bị một hậu về Thái Lan phạm lỗi ngay rìa vòng cấm. Việt Nam được hưởng quả đá phạt hàng rào!

Williams Minh Hoàng vừa có pha chuyền bóng vào trong vòng cấm địa, nhưng Đình Bắc không nhận được đường chuyền!

Ngay lập tức, Hai Long khuấy đảo bên biên trái, tạo nhiều đột biến cho hàng công của tuyển Việt Nam!

Hai Long liên tục khuấy đảo (Ảnh: ANH KHOA)

Tuyển Việt Nam thực hiện quyền thay người thứ tư khi Nguyễn Hai Long vào sân thay Lê Phạm Thành Long. HLV Kim Sang-sik rút một tiền vệ để tăng cường sức mạnh cho cánh trái. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang tất tay cho 30 phút còn lại của trận đấu.

Một phút sau, tuyển Việt Nam tổ chức phản công. Đình Bắc đoạt bóng rồi tung cú sút xa trước vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà. Tuyển Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Hoàng Hên vừa có pha tỉa bóng "vào khe" hiểm hóc để Hoàng Đức băng vào nhưng anh dứt điểm ngay vị trí của thủ môn Thái Lan. Dù sao, đó cũng là một cơ hội rất đáng kể!

Trên tuyến đầu, dù Hoàng Hên và Đình Bắc rất nỗ lực, Việt Nam vẫn chưa có thêm pha dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành Thái Lan!

Phút 52, Thái Lan được hưởng đá phạt trước vòng cấm khi Lê Ngọc Bảo phạm lỗi với Chanathip Songkran. Trước chấm đá phạt, Sarach Yooyen sút kỹ thuật, thủ môn Lê Giang Patrik bay người hết cỡ nhưng bóng cuộn ra trúng mép ngoài cột dọc khung thành của Việt Nam!

Việt Anh vừa phải phạm lỗi ở vị trí khá nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa tuyển Việt Nam. Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp hàng rào!

Đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam tung đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng vào sân để cải thiện khả năng tấn công cũng như kiểm soát thế trận.

HLV Kim Sang-sik sẽ có thay đổi gì trong hiệp 2? (Ảnh: ANH KHOA)

Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: Hôm nay đội hình xuất phát của Việt Nam rõ ràng là có nhiều vấn đề rồi, nguyên nhân cũng do thiếu người. Hàng công không có Xuân Son coi như mất tiền đạo chủ lực.

Còn khu trung tuyến ngoài Thành Long, 2 vị trí còn lại Quang Vinh và Minh Khoa khá mới. Bất ngờ nhất là Quang Vinh được bó vào trong. Thế nên tuyến giữa sớm bị gãy, các tuyến mất sự liền mạch cùng với bàn thua sớm đã vỡ kế hoạch từ BHL.

Tôi nghĩ hiệp 2 sẽ phải có điều chỉnh sớm thôi. Chứ thế trận và con người như trên thì sẽ khó đảo chiều tình thế.

HLV Nguyễn Tuấn Phong nhận định: Hiệp 1, tuyển Việt Nam đưa ra đội hình có nhiều xáo trộn nhất trong thời ông Kim Sang-Sik. Nên gặp khó khăn trước Thái Lan là điều dễ dự đoán. Và kết quả bị thua sớm.

Quang Vinh cũng có lần đầu tiên đưa lên đá cao và bó vào trong. Tài Lộc cũng thay Xuân Son để đá vị trí cao nhất trên hàng tấn công.

Thái Lan họ cũng nhiều ra điểm yếu về thể lực của mình trong trận đấu Philippines, nên họ chơi áp sát tranh chấp rất nhanh. Thậm chí thường xuyên phạm lỗi trên cao. Nên Việt Nam rất khó triển khai bóng. Điểm yếu phòng ngự trước mặt 3 trung vệ trận này cũng bị người Thái khai thác bằng 1 bàn thắng!

Nhưng sau 30 phút, Việt Nam chơi tự tin hơn, tạo ra các tình huống tấn công nguy hiểm hơn. Nhưng tiếc bàn thắng của Tài Lộc lại ở trong tư thế việt vị.

Hiệp 2, cũng có thể ông Kim Sang-sik thay đổi một chút trên hàng công. Có thể HLV sẽ đưa Quang Vinh ra trái thay Tuấn Tài, và cho 1 tiền vệ khác vào đá chỗ Quang Vinh. Hai Long hay Hoàng Hên có thể vô sân!

Phút cuối cùng, Đình Bắc nỗ lực chuyền bóng vào vòng cấm địa, nhưng không thành công! Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về phía tuyển Thái Lan. Chúng ta vẫn còn 45 phút ở phía trước để tạo ra khác biệt!

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ!

Đỗ Hoàng Hên cùng các tuyển thủ Việt Nam hụt hẫng khi bàn thắng của Nguyễn Tài Lộc không được VAR công nhận vì lỗi việt vị.

Video: Hữu Thành

Sau khi tham vấn tổ VAR, trọng tài xác nhận không có bàn thắng, Tài Lộc không ghi bàn và tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía Thái Lan. Rất tiếc, nhưng chúng ta vẫn không bỏ cuộc vì thể thao là như vậy. Tinh thần rất tốt của tuyển Việt Nam!

Tài Lộc băng lên phá bẫy việt vị, ghi bàn từ đường kiến tạo thông minh của Thành Long. Tuy nhiên trọng tài đang chờ tổ VAR xác nhận lại kết quả!

Hoàng Đức đang khởi động! HLV Kim Sang-sik đã cho nhóm cầu thủ trụ cột gồm Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Hai Long khởi động ngay từ phút 30. Trên khán đài, các CĐV hô vang tên Hoàng Đức và mong muốn Quả bóng vàng Việt Nam vào sân thi đấu để có thể kiểm soát tuyến giữa.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Phong, bàn thua của tuyển Việt Nam thể hiện mối lo về khả năng phòng ngự ngay trước mặt 3 trung vệ của chúng ta. Minh Khoa được tung vào sân thay Hoàng Hên để phần nào giải tỏa nỗi lo đó, nhưng vẫn chưa đảm bảo. Rõ ràng, việc thiếu Thái Sơn ở tuyến giữa là bài toán nan giải.

Hai phút sau, từ đường chuyền vượt tuyến của Adou Minh, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh thoát xuống, có cơ hội xâm nhập vòng cấm Thái Lan. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ Việt kiều Pháp không trúng mục tiêu. Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

Ảnh: Minh Khoa

Đó là tình huống ở phút 23, khi đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải, ngay trước vòng cấm Thái Lan. Nguyễn Tài Lộc thực hiện nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đây cũng là pha dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Tài Lộc vừa tung cú sút phạt thẳng về phía khung thành của Thái Lan, nhưng bóng không đi trúng khung thành!

Tuy nhiên, ở trên khán đài, các CĐV Việt Nam không ngừng cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong giai đoạn khó khăn này.

Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ Thái Lan thi đấu dễ dàng hơn. Đội bóng xứ chùa Vàng bố trí bộ ba tiền vệ trung tâm Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen và Peeradol Chamratsamee, qua đó kiểm soát bóng tốt và buộc các cầu thủ Việt Nam phải đẩy cao giành lại quyền kiểm soát.

Ở tuyến trên, các cầu thủ tấn công của tuyển Việt Nam, trong đó có Đình Bắc, hoạt động rất tích cực. Rồi cơ hội ghi bàn sẽ tới!

Để thua trước sẽ là khó khăn cho tuyển Việt Nam. Nhưng nên nhớ, trong nhiều lần đối mặt những năm qua, chúng ta đều tìm ra cách ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước. Vì vậy, niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ nguyên!

Thái Lan vừa có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 của trận đấu! Sarach Yooyen tung một cú sút xa mạnh như đại bác đánh bại thủ môn Lê Giang. Và 1-0 cho tuyển Thái Lan!

Thái Lan tổ chức tấn công bên cánh phải, hàng thủ Việt Nam phá bóng ra khớp đà băng lên từ tuyến 2 của Sarach Yooyen. Nhận thấy khoảng trống lớn, tiền vệ của Thái Lan sút xa trước vòng 16m50 làm tung lưới Lê Giang.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng (Ảnh: ANH KHOA)

Đã quá hiểu rõ về nhau, đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều nhập cuộc thận trọng. Tiền đạo Nguyễn Tài Lộc đang nỗ lực thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công, thay thế Nguyễn Xuân Son.

Trận đấu bước vào phút thứ 5!

Minh Khoa có mặt ở những điểm nóng (Ảnh: ANH KHOA)

Trận đấu khai cuộc, Thái Lan ngay lập tức lên bóng nhưng các cầu thủ áo trắng của Việt Nam đã hóa giải đơn giản và thành công!

Quốc ca Việt Nam đã vang lên đầy hào hùng ngay trên sân Si Jalak Harupat, là nguồn động viên to lớn cho các cầu thủ của chúng ta trước trận đấu then chốt với tuyển Thái Lan: "Đoàn quân Việt Nam đi...".

Quốc ca Việt Nam vang lên tại sânSi Jalak Harupat (Video: Hữu Thành)

Trong khi nhiều CĐV Việt Nam gây chú ý trên khán đài, phóng viên Việt Nam cũng xuất hiện áp đảo dưới sân, trong khi đó, truyền thông Thái Lan gần như không có hiện diện!

PV Việt Nam tác nghiệp tại sân (Ảnh: Hữu Thành)

Sự xuất hiện của Quang Vinh và Minh Khoa chắc chắn sẽ gây bối rối cho tuyển Thái Lan, đặc biệt là vị trí của Minh Khoa (Becamex TPHCM), cầu thủ được bổ sung lên tuyển vào giờ chót thay cho Quang Hải và giờ đã chiếm suất đá chính.

Theo BLV Biên Cương bình luận trực tiếp trên FPT Play, trận Việt Nam - Thái Lan sẽ được quyết định bởi cuộc chiến ở tuyến giữa, hàng tiền vệ nào kiểm soát được khu giữa sân sẽ giúp đội nhà mở khóa chiến thắng.

Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Ảnh: ANH KHOA)

Cao Pendant Quang Vinh (Ảnh: MINH KHOA)

Các cầu thủ tuyển Việt Nam đang tích cực làm nóng, hướng đến trận đấu rực lửa chống lại Thái Lan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Lê Giang (Ảnh: ANH KHOA)

Tiền đạo Đình Bắc

Ảnh: ANH KHOA

HLV Kim Sang-sik và trợ lý (Ảnh: ANH KHOA)

Chỉ hơn một tháng trước, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 2-0 ngay tại Bangkok ở lượt đi, sau đó hòa 2-2 tại Mỹ Đình để đăng quang với tổng tỷ số 4-2

Ước chừng có khoảng hơn 200 CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân đấu Si Jalak Harupat (có sức chứa 27 ngàn chỗ ngồi) để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik với khát vọng: "Việt Nam vô địch".

Các CĐV Việt Nam trên khán đài (Video: Hữu Thành)

Ở khu vực giữa sân, Williams Minh Hoa và Quang Vinh đá chính bên cạnh tiền vệ trụ Thành Long. Còn ở hai biên do Tuấn Tài và Tiến Anh đảm trách.

Ở hàng phòng ngự, ngoài cựu binh Việt Anh và Adou Minh, ông Kim cũng gây bất ngờ khác với việc Ngọc Bảo được điền tên vào đội hình chính phía trước thủ môn Lê Giang Patrik.

Xuân Mạnh, Hoàng Đức và Hai Long ngồi trên ghế dự bị

Trước giờ ra quân, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Thái Lan thông qua băng hình. Bên cạnh đó, những dữ liệu và trải nghiệm từ lần chạm trán hồi tháng 7 cũng giúp đội tuyển có thêm cơ sở để nhận diện điểm mạnh, đồng thời xây dựng phương án đối phó phù hợp.

“Chúng tôi đã phân tích đối thủ thông qua băng hình. Trước đó, chúng tôi cũng từng đối đầu với đội tuyển Thái Lan nên hiểu khá rõ điểm mạnh của họ cũng như những khu vực mà chúng tôi có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm rõ những điều này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Thái Lan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, trong khi tuyến giữa nổi bật với khả năng sáng tạo và tổ chức lối chơi. Đây được xem là một trong những thử thách đáng kể đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Các tuyển thủ Việt Nam rất hưng phấn trước giờ nhập cuộc.

“Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi rất sáng tạo và điều đó có thể gây ra một số khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ qua băng hình và chuẩn bị các phương án trong những buổi tập. Nếu có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, tôi tin chúng tôi có thể hóa giải lối chơi của Thái Lan”, HLV Kim Sang-sik nhận định.

Bên cạnh việc tìm cách khắc chế đối thủ, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Với tính chất quan trọng của lượt trận thứ hai, một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng.

“Trận đấu với Thái Lan là cơ hội tốt để chúng tôi vươn lên dẫn đầu bảng và đây chắc chắn là một trận đấu vô cùng quan trọng. Toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực, chuẩn bị tốt nhất và hướng tới chiến thắng ở lượt trận thứ hai”, ông khẳng định.

ĐỖ HOÀNG - QUỐC CƯỜNG - HỮU THÀNH