Thomas Muller là ngôi sao lớn mới nhất gia nhập MLS

Thomas Muller đã hoàn tất việc chuyển đến Vancouver Whitecaps của MLS.

Vancouver cho biết ngôi sao tấn công 35 tuổi này đã ký hợp đồng đến hết mùa giải 2025, và sau đó với tư cách là cầu thủ được chỉ định cho năm 2026. Thomas Muller - người lập kỷ lục 756 lần ra sân cho Bayern, và ghi được 250 bàn thắng - đã được một số đội bóng tại MLS liên hệ sau khi việc anh rời gã khổng lồ Bundesliga được xác nhận vào tháng 4.

“Tôi rất mong chờ được đến Vancouver để giúp đội bóng giành chức vô địch”, Muller chia sẻ trong một tuyên bố. “Tôi đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về thành phố này, nhưng trước hết, tôi đến đây để giành chiến thắng. Tôi đã có những cuộc trò chuyện rất thú vị với Axel Schuster (Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc thể thao) và HLV Jesper Sorensen, và giờ tôi rất nóng lòng được thi đấu trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ”.

Để ký hợp đồng với Muller, Whitecaps đã thỏa thuận với FC Cincinnati để mua lại “quyền phát hiện” cầu thủ này với giá 300.000 USD, cộng thêm 100.000 USD nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Theo luật của MLS, một khi một đội khác đưa một cầu thủ vào danh sách phát hiện, không đội nào khác trong giải đấu được phép đàm phán với cầu thủ đó. Mặc dù Cincinnati nắm giữ quyền độc quyền đàm phán với Muller, nhưng một nguồn tin nói với ESPN rằng cầu thủ kỳ cựu người Đức đã từ chối.

Giờ đây, Muller sẽ gia nhập đội bóng Canada trong bối cảnh mùa giải MLS đang diễn ra, với nhiệm vụ giúp đội để lọt vào vòng play-off. Whitecaps sở hữu thành tích 13 thắng, 5 thua và 6 hòa, hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Tây với 45 điểm sau 24 trận. Whitecaps cũng đã lọt vào trận chung kết CONCACAF Champions Cup đầu năm nay, trước khi để thua Cruz Azul 0-5.

“Thomas là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nổi tiếng với khả năng tạo cơ hội tuyệt vời, nhận thức không gian vô song và di chuyển không bóng không ngừng nghỉ”, Schuster nói. “Cậu ấy không chỉ mang đến một phẩm chất chiến thắng và trí thông minh bóng đá xuất chúng, mà còn là một tinh thần làm việc không mệt mỏi, điều sẽ nâng tầm toàn đội… Đây là một khoảnh khắc chuyển mình cho CLB và thành phố của chúng tôi. Chúng tôi tự hào chào đón Thomas đến Vancouver”.

Muller rời bóng đá Đức sau khi giành 13 chức vô địch Bundesliga và 2 danh hiệu Champions League cùng Bayern. Anh cũng có 131 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, giành chức vô địch World Cup 2014, trước khi kết thúc sự nghiệp quốc tế vào năm ngoái.

THANH TUẤN