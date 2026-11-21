Trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào tối 21-11, đoàn TPHCM đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 40 HCV, hơn Hà Nội 8 HCV.

Judo Quân đội giành 9 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ, xếp trên TPHCM (7 HCV) và Cần Thơ (6 HCV). Ảnh: HTC

Nhiều môn đã hoàn tất tranh tài, trong đó vovinam, canoeing, judo và bowling tạo nên những diễn biến đáng chú ý, góp phần làm nóng cuộc đua huy chương ngay từ những ngày đầu.

Chủ nhà bứt tốc từ những môn thế mạnh

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã khởi tranh từ ngày 14-11, trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức vào lúc 19 giờ ngày 21-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Sau những ngày tranh tài đầu tiên, bảng tổng sắp huy chương đã có sự phân hóa rõ nét, với TPHCM tạm chiếm ưu thế trước Hà Nội.

Theo bảng tổng sắp đến trưa 21-11, đoàn TPHCM dẫn đầu với 40 HCV, 21 HCB và 38 HCĐ, đạt tổng cộng 99 huy chương. Hà Nội xếp thứ nhì với 32 HCV, 28 HCB và 33 HCĐ. Công an nhân dân đứng thứ ba với 23 HCV, tiếp theo là Cần Thơ (18 HCV), Hải Phòng (17 HCV) và Quân đội (16 HCV).

Đóng góp đáng kể vào thành tích của đoàn chủ nhà là đội tuyển vovinam, với ngôi Nhất toàn đoàn gồm 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Sau 6 ngày tranh tài với hơn 400 võ sĩ đến từ 24 tỉnh, thành, ngành, các võ sĩ TPHCM thể hiện sự đồng đều ở cả nội dung quyền và đối kháng. Hai tấm HCV cuối cùng của đội được Điểu Trung giành ở hạng cân 75-80kg nam và Nguyễn Tứ Cường ở nội dung Ngũ môn quyền nam.

Tập huấn trọng tài môn võ cổ truyền trước giờ tranh tài.

Ở môn canoeing, TPHCM cũng có màn trình diễn đáng chú ý với 10 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ, xếp nhì toàn đoàn. Huỳnh Cao Minh là gương mặt nổi bật khi giành 3 HCV, trong khi Nguyễn Hoàng Quân đóng góp 2 HCV. Đặc biệt, các tay chèo chủ nhà có tới 6 lần bước lên bục cao nhất ở những nội dung thuyền bốn người.

Cuộc đua vàng thêm nhiều điểm nóng

Trong khi TPHCM duy trì lợi thế chung, các đoàn khác cũng tạo dấu ấn ở những môn sở trường. Hải Phòng gây bất ngờ tại canoeing khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu 8 HCV đề ra trước giải. Đỗ Thị Thanh Thảo đóng góp 5 HCV, còn Phạm Hồng Quân và Nguyễn Thị Hương mỗi người giành 4 HCV. Riêng ngày thi đấu cuối cùng 20-11, các tay chèo đất Cảng mang về thêm 4 HCV.

Ở môn judo, Quân đội khẳng định sức mạnh với 9 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ, xếp trên TPHCM (7 HCV) và Cần Thơ (6 HCV). Giải đấu quy tụ 304 võ sĩ thuộc 16 đoàn, tranh tài ở 32 bộ huy chương.

Một trong những kết quả đáng chú ý là Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình), đương kim vô địch Đại hội và từng giành HCB SEA Games 33, để thua Nguyễn Văn Thanh (Quân đội) trong trận chung kết hạng 55kg nam. Ở hạng dưới 44kg nữ, Nguyễn Thanh Phú Quí (Quân đội) cũng tạo màn ngược dòng khi chỉ còn 4 giây là kết thúc trận đấu.

Canoing Hải Phòng nhất toàn đoàn Đại hội.

Môn bowling khép lại với ngôi Nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, gồm 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Tuy nhiên, hai trận chung kết Master nam và nữ ngày 20-11 lại chứng kiến chiến thắng của những đơn vị khác. Huỳnh Thị Thanh Trang mang về HCV Master nữ cho Cần Thơ, còn Lê Minh Đức giành HCV Master nam cho TPHCM.

Riêng trong ngày 20-11, đoàn TPHCM bổ sung 6 HCV từ ba môn bowling, judo và canoeing, qua đó nâng tổng số vàng lên 40 và tạo cách biệt 8 HCV với Hà Nội. Trong khi đó, Công an nhân dân, Cần Thơ, Hải Phòng và Quân đội vẫn duy trì sự hiện diện trong nhóm đầu, khiến cuộc cạnh tranh thứ hạng toàn đoàn chưa thể ngã ngũ.

Sáng 21-11, các nội dung cầu lông, bóng chuyền bãi biển, thể thao điện tử, võ cổ truyền và cờ tướng tiếp tục diễn ra. Đến tối nay, lễ khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn sẽ chính thức mở màn ngày hội với sự góp mặt của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn và 973 nội dung. Trước thời khắc ấy, những cuộc so tài đã diễn ra cho thấy cuộc đua huy chương năm nay rất gay gắt màn cạnh tranh giữa TPHCM và Hà Nội, cùng sự vươn lên của nhiều địa phương, đơn vị ở các môn thế mạnh.

VÕ QUỐC